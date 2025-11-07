Personas mayores de Porvenir y Primavera reciben certificación del Fondo Nacional del Adulto Mayor “Hernán Zapata Farías”

Con alegría y emoción, organizaciones de personas mayores de las comunas de Porvenir y Primavera recibieron su certificación como beneficiarias del Fondo Nacional del Adulto Mayor “Hernán Zapata Farías”, en la línea de Proyectos Autogestionados 2025.

La ceremonia se realizó en Porvenir y contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto; el Coordinador Regional de SENAMA Magallanes y de la Antártica Chilena, Nicolás Soto Cárdenas; y el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, quienes compartieron con las y los beneficiarios en una jornada dedicada a reconocer su trabajo y compromiso comunitario.

El Fondo Nacional del Adulto Mayor es una iniciativa del Estado de Chile que apoya a organizaciones privadas sin fines de lucro que trabajan por el bienestar de las personas mayores, fortaleciendo su autonomía, participación y desarrollo a través de proyectos impulsados por ellas mismas.

En esta versión, tres organizaciones de Tierra del Fuego resultaron beneficiadas: AGAMCE de Cerro Sombrero, con el proyecto “Reviviendo las Rutas del Ayer”, que contempla visitas a museos y parques en la comuna de Punta Arenas. Además del Grupo Renacer de Porvenir, que destinará los recursos al desarrollo de actividades conmemorativas y recreativas; y el Club del Adulto Mayor Baquedano, con el proyecto “Equipando Nuestro Espacio Común”, orientado a implementar su sede en el Condominio de Viviendas Tuteladas administrado por la Municipalidad de Porvenir.

Ernesto Cárdenas Barrientos miembro del club, agradeció el reconocimiento y explicó que el equipamiento será fundamental para fortalecer la vida comunitaria del grupo: “Esto se ocupará para los aniversarios y cualquier evento que tengamos en el salón. Es una gran ayuda para todos nosotros”.

Durante la ceremonia, Nicolás Soto Cárdenas, coordinador regional de SENAMA, destacó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones locales: “Hoy tres organizaciones de personas mayores, dos de Porvenir y una de Primavera, fueron certificadas gracias al apoyo y convenio con la Delegación Presidencial Provincial. Para nosotros es un orgullo acompañarlas y ser parte de este proceso que reconoce su esfuerzo y autogestión”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial, José Campos Prieto, subrayó el valor de esta iniciativa para fortalecer la vida activa y la participación de las personas mayores: “Estos proyectos les permitirán revivir su historia, autogestionar sus espacios y seguir construyendo comunidad. Nos alegra ver que los recursos del Estado llegan a quienes realmente los necesitan y hacen un uso tan significativo de ellos”.

Finalmente, el monitor del Condominio de Viviendas Tuteladas, Raúl Pinto, destacó el impacto del fondo: “Es excelente porque viene a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Agradecemos este proyecto que permitirá equipar el salón donde nos reunimos”.

A través de este fondo concursable, SENAMA y el Gobierno de Chile continúan promoviendo la autonomía, el encuentro y la participación activa de las personas mayores, fortaleciendo el tejido social y comunitario en todos los territorios del país, incluida la provincia de Tierra del Fuego.