Positiva evaluación de simulacro de interrupción de telecomunicaciones del sector Salud en la región de Magallanes

En una jornada marcada por la coordinación y la preparación, el sector salud de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó este 11 de noviembre el “Simulacro Regional de Interrupción de Telecomunicaciones – Resiliencia Austral 2025”, un ejercicio que congregó a equipos de toda la red asistencial regional, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia real.

El simulacro, desarrollado entre las 09:00 y las 12:30 horas, puso a prueba la continuidad de las telecomunicaciones del sector salud frente a un escenario extremo: una falla crítica y total de las telecomunicaciones convencionales producto de un evento meteorológico severo, que ocasiona el corte de la fibra óptica y el aislamiento digital completo de la región.

Ante esta contingencia, las instituciones participantes, Seremi de Salud, Servicio de Salud Magallanes, SAMU, hospitales públicos y privados, mutualidades, Centros de Salud Familiar, Postas Rurales, Dirección Regional de SENAPRED, entre otros, activaron exclusivamente sistemas de respaldo: radios VHF y HF, telefonía satelital e internet satelital, asegurando la continuidad de las comunicaciones y la coordinación de la red asistencial sin depender de los canales convencionales.

El Seremi de Salud (S) Eduardo Castillo, explicó: “Hemos realizado un simulacro que planteaba el desafío de un corte de comunicaciones dentro de la región de Magallanes. Es un trabajo en conjunto de la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud Magallanes en coordinación con SENAPRED y toda la red de salud pública y privada. El balance fue muy positivo de parte de todas las personas que participaron, pudimos hacer una evaluación rápida, inmediatamente terminado el simulacro, y vamos a esperar ahora el informe definitivo de aquellos que son los observadores de esta situación, como también de los participantes, y poder presentar también las conclusiones que sean necesarias”.

Durante el ejercicio, se recrearon situaciones de alta complejidad, como el manejo de múltiples accidentes, fallas técnicas en equipos críticos de respaldo y solicitudes de evacuaciones médicas en condiciones meteorológicas adversas, las que tuvieron que poder gestionarse utilizando los sistemas de comunicación de respaldo. Cada evento fue diseñado para evaluar la operatividad del equipo humano y tecnológico, la correcta transmisión de información técnica y médica siguiendo los protocolos comunicacionales, además de verificar la consolidación de reportes y la toma oportuna de decisiones.

La importancia de este tipo de simulacros radica en su contribución al fortalecimiento institucional, permitiendo identificar brechas, afinar la coordinación intersectorial y estar preparados frente a escenarios de aislamiento o emergencia real.