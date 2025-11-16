Presidente Gabriel Boric vota en Punta Arenas y llama a fortalecer la democracia en histórica jornada electoral

En una mañana marcada por el entusiasmo ciudadano, el Presidente de la República, Gabriel Boric, llegó este domingo al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas, para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El Mandatario arribó pasadas las 08:30 horas, acompañado de su hija Violeta y de su padre, siendo recibido por una multitud que esperaba su llegada.

Antes de ingresar al recinto, Boric conversó con la prensa y compartió una reflexión personal sobre su vínculo con las votaciones.

“Estoy muy emocionado, me acuerdo cuando era chico mi papá me llevaba a votar… y ahora poder votar con Violeta, fortaleciendo la democracia para el futuro, es para mí una alegría incontenible”, señaló.

El Presidente anunció que entraría junto a su hija a la cámara secreta, destacando que el proceso cívico también es un acto de unión familiar:

“Chile es una familia y, más allá de las diferencias legítimas, vamos a estar juntos siempre”.

Tras emitir su voto, Boric reforzó aquel mensaje de unidad, subrayando que estos comicios representan un momento clave para fortalecer la democracia:

“Más allá de las legítimas diferencias propias de la democracia, también nos unimos en pos de un futuro común”.

El Jefe de Estado aprovechó la instancia para realizar un llamado amplio a la ciudadanía:

“Invito a todos y todas a votar, no solo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia y con el país que construimos entre todos”.

Agregó que el valor del voto es igual para cada ciudadano, independiente de su origen, recursos o postura política:

“Todos valemos lo mismo”, enfatizó.

Boric también agradeció el trabajo del Servel, vocales de mesa, Carabineros, Bomberos, Fuerzas Armadas, Guardia Civil y voluntarios que hacen posible el desarrollo de estas elecciones, poniendo énfasis en el aporte del voto en el extranjero.

Consultado sobre si permitiría que ministros participaran en un eventual balotaje para apoyar a la candidata oficialista Jeannette Jara, el Mandatario evitó comentarios políticos:

“Soy presidente de todos los chilenos y chilenas… no corresponde que haga declaraciones que puedan favorecer a una u otra persona”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el mandato presidencial:

“El mandato que nos dio el pueblo es hasta el 11 de marzo del próximo año, y hasta ese día vamos a estar trabajando con intensidad, sin parar”.

La jornada electoral avanza con normalidad en Magallanes, en lo que el Presidente calificó como un ejemplo del compromiso democrático del país.