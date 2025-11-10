Reunión de coordinación por proceso eleccionario en Tierra del Fuego

El Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, encabezó una reunión de coordinación con representantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, con el propósito de planificar el despliegue y las acciones necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso eleccionario en la provincia.

El encuentro tuvo como principal objetivo asegurar que todas y todos los ciudadanos de las comunas de Tierra del Fuego puedan ejercer su derecho a voto de manera segura, ordenada y accesible.

“El gran propósito de esta coordinación es disponer de todos los dispositivos y medios de nuestras instituciones para que cada persona pueda participar en el proceso eleccionario sin inconvenientes. Esto implica revisar los recintos, sus alrededores y los medios de transporte que permitirán a las y los vecinos trasladarse desde sus hogares hasta los centros de votación”, señaló el Delegado Presidencial Provincial, José Campos Prieto.

Asimismo, la autoridad destacó que estas instancias permiten resguardar el proceso electoral en su totalidad, incluyendo el traslado y seguridad del material eleccionario, así como el trabajo de los funcionarios y equipos que participan en su desarrollo.

La Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego reafirma con ello su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la seguridad de todas las personas durante el proceso democrático.