SAG Magallanes invita a charla sobre potencial adaptación de plagas y enfermedades agrícolas ante cambio climático  

Punta Arenas, 04 de noviembre de 2025.–  Con el fin de revisar los principales factores asociados al cambio climático que han favorecido la aparición y adaptación de nuevas especies en los sistemas productivos tradicionales del país, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG Magallanes, invita a la comunidad, productores/as agrícolas, académicos/as, estudiantes y personas interesadas, a participar de la charla “Condiciones climáticas predisponentes para la adaptación de plagas y enfermedades de la papa en la Provincia de Magallanes”, que se realizará el miércoles 5 de noviembre de 2025, desde las 15:00 horas, en el Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, ubicado en Av. Bulnes # 01890, Punta Arenas.

La presentación considera la revisión de producciones comerciales no tradicionales en diferentes zonas geográficas de la agricultura nacional, como por ejemplo: vinos en Llifén (región de Los Ríos), cerezas en Puerto Montt, y el cultivo de maíz y uvas en Punta Arenas.

Igualmente, se analizará la utilización de controladores biológicos y se repasarán algunos fundamentos del mundo de la entomología y fitopatología invitando a reflexionar con respecto a la potencial llegada y adaptación de plagas y enfermedades del cultivo de la papa que hoy no están presentes en la región.

La invitación es a sumarse a esta instancia de aprendizaje y colaboración gratuita y abierta a todo público, que busca promover la observación y vigilancia activa frente a eventuales signos o síntomas de nuevas plagas o enfermedades en la región, fortaleciendo las acciones de prevención y resguardo del patrimonio fitosanitario de Magallanes como área libre de plagas cuarentenarias de la papa.

