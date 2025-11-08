SUBPESCA anuncia implementación de primeras medidas por Ley de Fraccionamiento: más de 22 mil pescadores artesanales serán beneficiados

Entre los objetivos de este paquete de medidas se encuentran: impulsar la generación de flotas artesanales selectivas y multiespecie, fomentando la sostenibilidad y la diversificación productiva; fortalecer la pesca artesanal destinada al consumo humano; y dar continuidad al abastecimiento y empleo en las PyMes que procesan recursos del mar.Publicado: 04-nov-2025

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, anunció las primeras siete medidas, de carácter administrativo, derivadas de la implementación de la Ley de Fraccionamiento, que beneficiarán directamente a casi 6700 (6692) embarcaciones artesanales y a más de 22.000 pescadores y pescadoras a lo largo del país.

Estas medidas tienen como objetivos:

• Impulsar la generación de flotas artesanales selectivas y multiespecie, fomentando la sostenibilidad y la diversificación productiva.

• Permitir la rotación en diferentes faenas de pesca a lo largo del año, dando más seguridad económica a pescadores, pescadoras y a sus familias.

• Fortalecer la pesca artesanal destinada al consumo humano.

• Dar continuidad al abastecimiento y empleo en las PyMes que procesan recursos del mar.

• Asegurar en todo el pais la disponibilidad de pescados y mariscos para consumo en fresco, a precios razonables.

Al respecto, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, señaló que «La ley de fraccionamiento entra en operación con un beneficio concreto para los pescadores artesanales y especialmente a aquellos que se orientan al consumo humano. En esta oportunidad, además, se les va a permitir a los pescadores captar distintas especies durante el año. Por lo tanto, van a tener trabajo a lo largo del año beneficiando directamente a más de 22 mil pescadores y pescadoras a lo largo de Chile. Es un primer paso hacia una pesca más justa, sostenible y con mayores oportunidades en todas las caletas del país».

En esa línea, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, agregó que «este es un conjunto de medidas que permiten generar un pool de abastecimiento para la pesca artesanal de pequeña escala» y que -tras la tramitación de los respectivos actos administrativos- las medidas señaladas «serán de efecto inmediato y beneficiarán a más del 80% de las embarcaciones que desarrollan la actividad pesquera. Se traduce en la habilitación más importante desde la creación de la nómina nacional de pesquerías en 2011: un paso más en justicia y necesaria reparación para el sector pesquero artesanal».

Estas primeras medidas administrativas son las siguientes:

1. Una gran flota artesanal que pesca Jurel para consumo humano

Permitirá la extracción de jurel en todo el país para embarcaciones menores a 12 metros, favoreciendo a 5.708 embarcaciones que actualmente pescan otros recursos con línea de mano, enmalle o espinel, beneficiando a casi 20 mil pescadores y pescadoras (19569).

2. Más y mejor pesca artesanal de Jibia

Autoriza la pesquería con potera para embarcaciones menores a 12 metros que hayan tenido actividades de pesca de otros recursos en los años recientes y que no trabajen, con cerco ni arrastre. Beneficiará a 4.229 embarcaciones y más de 16 mil pescadores y pescadoras.

3. Diversificación productiva de la flota artesanal según territorio

Se fomentan las flotas «multiespecie», asignando según el territorio, nuevos recursos tales como: Sierra, Bonito, Reineta, Caballa o Cojinova. Las autorizaciones serán para embarcaciones que utilicen línea de mano, enmalle o espinel y que tengan desembarque en otras pesquerías. El o los nuevos recursos asignados dependerán de la región donde desarrollan sus faenas. Esta medida otorga seguridad económica y estabilidad laboral a más de 22 mil pescadores y pescadoras de 6594 embarcaciones, al permitirles rotar su actividad durante el año en distintas faenas de pesca.

4. Merluza de cola en el sur austral

Se habilita la captura de este recurso a embarcaciones que pescan merluza del sur en Los Lagos, Aysén y Magallanes, beneficiando a 1047 embarcaciones; es decir, a más de 4 mil pescadores y pescadoras.

5. Sardina española para favorecer pesquerías en la zona norte

Facilitará la operación de embarcaciones que pescan anchoveta y jurel entre Arica y Coquimbo, incorporando la sardina española y beneficiando a casi 700 pescadores y pescadoras en casi 100 embarcaciones.

6. Crustáceos en pesca de pequeña escala

Para embarcaciones que extraen jaiba y otros crustaceosen pequeña escala, se les habilitará la captura con trampa de langostinos (amarillo o colorado) y camarón nailon entre Atacama y Biobío, beneficiando a cerca de 2 mil pescadores y pescadoras.

7. Habilitación de sardina y anchoveta para carnada

Se asignará una pequeña fracción de la cuota de pequeños pelágicos a embarcaciones menores de 9 metros, solo para aquellas organizaciones que elaboran carnada entre Valparaíso y Aysén.

Lo descrito es sólo una primera etapa de la implementación de la Ley de Fraccionamiento y busca materializar el principio de «Pesca para los que Pescan». Próximamente, se presentará un segundo grupo de medidas, que incrementarán significativamente las cuotas de las actuales flotas pelágicas y demersales. Estas últimas comenzarán a regir a partir del 1° de enero 2026 materializando una distribución mas transparente y equitativa de los recursos pesqueros