Vecinas y vecinos de Porvenir se certifican en ganadería y agricultura gracias a iniciativa del SENCE

Gracias a la iniciativa de SENCE, financiada por INDAP, se realizó la ceremonia de cierre de los cursos que permitieron especializar a trabajadoras y trabajadores de nuestra comuna en áreas clave para el desarrollo local.

La actividad, contó con la presencia de Doris Sandoval, Directora Regional de SENCE; Gabriel Zegers, Director Regional de INDAP; y José Miguel Campos, Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego.

Las autoridades destacaron el compromiso del Estado con abrir más espacios de formación y poner en valor los saberes de las y los productores de la provincia. En un escenario de diversificación productiva, su trabajo y autosustentabilidad son fundamentales para seguir impulsando el desarrollo de Tierra del Fuego.

