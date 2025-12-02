Aguas Magallanes Inaugura estanque Los Ñirres, pieza clave para el desarrollo urbano en el sector centro poniente de Punta Arenas

Este martes 2 de diciembre se realizó la inauguración del nuevo estanque Los Ñirres, infraestructura sanitaria considerada fundamental para acompañar el crecimiento habitacional del sector centro poniente de Punta Arenas. La obra, que forma parte del Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, significó una inversión cercana a los $5.100 millones.

El estanque beneficiará a más de 3.500 viviendas proyectadas para el sector y permitirá que, en una primera etapa, 1.500 familias de los conjuntos habitacionales El Trébol, Valle Los Sauces y diversos proyectos del Programa de Integración Social y Territorial —ejecutados por EBCO y OMCORP— cuenten con un servicio estable y seguro de agua potable.

La infraestructura incluye una planta elevadora, una impulsión de 1.300 metros que cruza el río de las Minas y un nuevo estanque con capacidad para almacenar 2 millones de litros, asegurando continuidad y proyección del suministro en una zona que continúa expandiéndose.

Durante la ceremonia, el gerente de Aguas Magallanes, Cristian Adema, destacó el impacto de la obra para la ciudad. “Este proyecto nos permite acompañar responsablemente el desarrollo habitacional de Punta Arenas. Contar con infraestructura de esta magnitud garantiza un servicio esencial para miles de familias y refuerza nuestro compromiso con una ciudad que crece de manera planificada y sostenible”, señaló.

El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, valoró la coordinación entre organismos públicos y el sector privado para concretar la iniciativa. “Este estanque es una muestra de cómo, cuando hay colaboración, podemos avanzar en soluciones reales para la comunidad. Es infraestructura que no solo responde a la demanda actual, sino que prepara a Punta Arenas para el futuro”, afirmó.

Desde el Minvu y el Serviu resaltaron que esta obra no solo garantiza abastecimiento para los nuevos desarrollos habitacionales, sino que también consolida una planificación urbana que mira el crecimiento de la capital regional con enfoque en sostenibilidad y calidad de vida.