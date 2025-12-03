Avanzan las obras de pavimentaciónen el Mirador del Cerro de la Cruz

Punta Arenas, martes 2 de diciembre de 2025. El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, y el Director (s) del SERVIU, Omar González Asenjo, visitaron el avance de las obras que se ejecutan en Avenida Cristóbal Colón, entre José Ignacio Zenteno y Patagona, en el sector del Mirador del Cerro de la Cruz. Los trabajos son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que alcanzan un 48% de avance a nivel regional y que contempla obras en las comunas de Punta Arenas, Timaukel, Primavera y Cabo de Hornos, con una inversión de 11 mil millones de pesos. Durante el recorrido, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, resaltó el valor urbano y social del proyecto.

“Esta intervención refleja el compromiso del Minvu con una ciudad más segura y mejor conectada. La renovación de Avenida Colón beneficia directamente a quienes viven y transitan por este sector histórico, y se suma a un esfuerzo mayor que hoy mejora infraestructura vial en cuatro comunas de la región, con más de 10 kilómetros lineales de obras”, afirmó.

En el tramo visitado, la empresa ejecutora Constructora Salfa retiró el empedrado existente —material que quedó bajo custodia técnica— para avanzar en el hormigonado de la nueva calzada, los estacionamientos y las veredas. El proyecto contempla un estándar moderno y durable, garantizando mejores condiciones de circulación peatonal y vehicular. “La obra considera una calzada de siete metros de ancho, veredas de dos metros, estacionamientos en el costado norte, accesos vehiculares y obras completas de accesibilidad universal.

Además, se respetó la definición acordada por la municipalidad y las vecinas y vecinos para conservar un área frente al Mirador de los Soñadores, lo que permitió compatibilizar el resguardo patrimonial con el mejoramiento vial”, detalló el Director (s) del Serviu, Omar González Asenjo. Los trabajos en la Avenida Colón contemplan una inversión aproximada de 303,5 millones de pesos, que son parte de los 4.552 millones de pesos destinados para todas las obras de este programa en Punta Arenas, que a la fecha presentan un 71% de avance.

«A nivel comunal, el contrato del 33° Llamado incluye 46 tramos en Punta Arenas, con obras de veredas, estacionamientos, calzadas, muros de contención y mejoras de seguridad vial. Las intervenciones consideran sectores como Tres Morros, Kusma Slavich, Enrique Wegmann, Arauco, Lo Curro, Los Cipreses y Ernesto Guajardo, además de mejoras en los condominios Manuel Bulnes, Raúl Silva Henríquez y Carlos Condell», informó el Director (s) del Serviu. En el plano regional, el programa mantiene trabajos activos en Primavera (47% de avance), Cabo de Hornos (22%) y Timaukel (5%), sumando más de 10 kilómetros lineales de pavimentación y mejoramiento urbano. “Este contrato implica una operación simultánea en cuatro comunas, permitiendo desarrollar calzadas, aceras y accesos que mejoran la vida de cientos de familias. En total, la inversión supera los 11 mil millones de pesos, lo que nos ha permitido intervenir sectores que por años esperaban una modernización de este nivel”, finalizó el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.