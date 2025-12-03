Black Friday: cancelaciones unilaterales y publicidad engañosa fueron los principales problemas que afectaron a consumidores

● Durante el pasado evento de comercio electrónico, el SERNAC recibió 272 reclamos en contra de empresas oficiales adheridas.

● Un 75% de los reclamos fueron en contra de empresas del retail, seguidas por supermercados y turismo.

● Al tomar en cuenta sólo volumen de reclamos, sin participación de mercado y transacciones realizadas, Falabella concentró un 32% de los casos, seguida de Sodimac (11%), Ripley (9,6%), Paris (8,6%) y Mercado Libre (7,2%).

● El SERNAC estará monitoreando el cumplimiento de los despachos de los productos, lo que cobra más relevancia considerando la cercanía de Navidad.

Las cancelaciones unilaterales de compras y la publicidad engañosa fueron los principales motivos de los 272 reclamos que recibió el SERNAC en contra de empresas adheridas al evento Black Friday organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que tuvo lugar entre el 28 de noviembre y 1 de diciembre pasado.

Al analizar los reclamos por cancelaciones unilaterales de compras (54%) destacan diversas problemáticas, entre ellas, que las empresas, una vez aprobada la transacción, toman la decisión arbitraria de anular la compra, mientras que en otros casos indican que dicha determinación obedece a falta de stock.



En el caso de la publicidad engañosa (20%), se refieren a reclamos por afirmaciones realizadas por empresas que resultaron ser falsas, especialmente relativas a ofertas o cambios en los precios al momento de realizar el pago.

Al analizar los reclamos por mercado, el retail concentró un 75% de los casos, seguido de supermercados (7,5%), turismo (6,3%), transporte (4,9%) y telecomunicaciones (2,2%).

En el caso de las empresas, sin considerar participación de mercado y transacciones realizadas, Falabella sumó un 32% de los casos, seguida de Sodimac (11%), Ripley (9,6%), Paris (8,6%) y Mercado Libre (7,2%).

Reclamos empresas no adheridas

Adicionalmente, el SERNAC recibió 265 reclamos en contra de empresas que no estaban adheridas al evento de la CCS, pero que aprovecharon la instancia para promocionar sus productos bajo el alero del “Black Friday”.

En este grupo de empresas no adheridas destacan Lider.cl (7,2%), seguido por un empate entre Farmacias Cruz Verde y Entel (6%).

El SERNAC explicó que las empresas, estén o no adheridas al evento oficial, están obligadas a cumplir con sus obligaciones y respetar los derechos de las y los consumidores.

Monitoreo despachos

Una vez terminado el evento, comenzó el período de despacho, el cual habitualmente concentra la mayoría de los reclamos de los consumidores por incumplimientos de las condiciones contratadas, por ejemplo, productos despachados no corresponden a los adquiridos por las personas o incumplimientos en los plazos.

El cumplimiento de los plazos es muy relevante, pues muchas personas compran pensando en Navidad.

Por este motivo, el SERNAC adelantó que estará monitoreando el cumplimiento de los despachos, poniendo especial atención en los reclamos que reciba al respecto.



El Servicio adelantó que, en caso de establecer incumplimientos, adoptará las medidas oportunas hacia las empresas infractoras, las cuales arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, casi 21 millones de pesos en caso de ser denunciadas ante la justicia.

Derechos generales

Recordemos que las compras por internet están reguladas por la Ley del Consumidor, por la Ley Pro Consumidor y por el Reglamento de Comercio Electrónico, por lo que las empresas saben perfectamente cuáles son los estándares que deben cumplir.

En el caso de arrepentirse de la compra, los consumidores tienen derecho a retracto, lo que implica que pueden arrepentirse en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos dentro de los 10 días siguientes desde que recibieron el producto o contrataron el servicio.

Por otro lado, en caso que el producto salga defectuoso, las personas consumidoras tienen derecho a la garantía legal, esto es, exigir durante los 6 primeros meses el cambio, la reparación o la devolución del dinero.

Para conocer en detalle sus derechos, visite www.sernac.cl o llame en forma gratuita al número 800 700 100.

Más información en nuestro Canal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6ayOeBFLgUybNoi92Z