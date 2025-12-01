Estudiantes de la Escuela Juan Ladrillero en Puerto Natales eligen a su nueva directiva

El proceso incluyó inscripción de listas, un taller de liderazgo y debates, promocionando los valores democráticos dentro de una jornada electoral que se desarrolló en un ambiente de respeto y transparencia, reafirmando la importancia de la participación activa en la vida escolar.

Durante la jornada del 27 de noviembre y dando cumplimiento a la normativa legal que regula el funcionamiento de las gobernanzas estudiantiles a nivel nacional – decretos N°524 de 1990 y N°50 de 2026 – las y los estudiantes de la escuela Capitán Juan Ladrillero se volcaron a las urnas para elegir a la lista de su preferencia para que guie un plan de trabajo que los represente durante el año 2026.

Dos listas se disputaban el honor de ser la ganadora: la primera, integrada por los estudiantes Salomé Rendón, Allison Rojas, Emanuel Quedumán, Antonella Miranda, Camila Yaguaramay, Fiorela López y Aviv Álvarez; y la lista contendora formada por los hermanos Thiago y Julieta Luqez, Lucas Barrientos, Danilo Colivoro, Cristián Rodríguez, Bairon Caña y Maribel Gómez.

Previo a la jornada de votaciones ambas listas estuvieron inmersas en una serie de actividades que pretendieron potenciar sus habilidades, difundir sus programas de gobierno e instalar propaganda. Es así que la semana del 10 de noviembre fue el periodo de inscripción de listas, el 19 se presentaron ante toda la comunidad educativa en la formación diaria en el gimnasio, luego, el 20 de noviembre asistieron a un taller de formación de liderazgos estudiantiles ofrecido por la unidad de gestión territorial del SLEP Magallanes y dictado por el profesional Jaime Muñoz Mansilla de la oficina provincial en Ultima Esperanza; luego el 24 se desarrolló una jornada de debate, para dar cierre a las campañas el día 26.

El universo electoral abarcó a todos los estudiantes matriculados desde quinto año hasta octavo año básico, quienes debían presentarse a votar con su carnet de identidad y depositar su voto en las urnas especialmente dispuestas para estos efectos.

El resultado, refrendado por el TRICEL conformado por estudiantes de la escuela arrojó como ganadores a la lista 2, quedando como presidente el estudiante Thiago Luqez, quien junto a sus compañeros de lista asumirán sus funciones desde marzo 2026.

La profesora asesora del Centro de Estudiantes, Ángela Figueroa Silva, manifestó su satisfacción por todo el proceso desarrollado y destacó la motivación, madurez y características de liderazgo natural que posee el conjunto de la lista para encarar los desafíos que tienen en frente. Les deseamos mucho éxito en su gestión.