Fiscalía actualiza investigación por tragedia en Torres del Paine: más de 60 testigos declarados y sendero reabierto

A poco más de dos semanas del fatal incidente que costó la vida a cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, la Fiscalía Regional de Magallanes entregó nuevos detalles sobre el avance de la investigación. El fiscal regional Christian Crisosto informó que el trabajo conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI ha permitido consolidar importantes diligencias en terreno y recoger información clave para esclarecer lo ocurrido el pasado 17 de noviembre.

Según detalló Crisosto, más de 60 personas, entre turistas y trabajadores con conocimiento del circuito O, ya han prestado declaración, entregando antecedentes que buscan reconstruir con precisión las horas previas a la tragedia y las condiciones en que se desplazaba el grupo afectado.

Asimismo, el fiscal confirmó que los cinco fallecidos ya fueron plenamente identificados y que se están gestionando las últimas etapas de sus procesos de repatriación, coordinados con autoridades consulares y familiares.

En el ámbito pericial, la Fiscalía informó que, tras las labores en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos, se levantó el resguardo del sendero, el cual ya fue reabierto al tránsito de visitantes. No obstante, las investigaciones continúan activas y aún quedan diligencias pendientes.

Crisosto enfatizó que no se descarta la existencia de eventuales delitos asociados a responsabilidades en este trágico suceso. “Estamos avanzando con toda la rigurosidad que corresponde. Las diligencias continúan y ninguna hipótesis está cerrada”, sostuvo.