Instituciones de Tierra del Fuego reciben certificación del Programa de Prevención de las Violencias de Género

En una significativa ceremonia, tres organizaciones educativas y sociales de la provincia de Tierra del Fuego fueron certificadas como parte del Programa de Prevención de las Violencias de Género, impulsado por la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

La actividad contó con la presencia del Delegado Presidencial Provincial, José Miguel Campos Prieto, y de la Directora Regional de SernamEG, Pamela Leiva, quienes destacaron el compromiso de las instituciones participantes y el impacto preventivo que este trabajo genera en los territorios.

Las organizaciones certificadas como Consejos Asesores Preventivos, fueron el Centro de Formación Técnica de Magallanes; PIE Creando Vínculos; Jardín Infantil Papelucho y Asociación de Funcionarios Municipales de Timaukel.

Estas entidades participaron en sesiones formativas y en la implementación de estrategias orientadas a la promoción de entornos seguros y libres de violencia, consolidando su rol preventivo dentro de sus comunidades.

Convenios que fortalecen la llegada territorial

La Directora Regional de SernamEG, Pamela Leiva, relevó el alcance del programa, señalando: “Finalizamos un proceso muy importante en Tierra del Fuego. A principios de año firmamos un convenio con el Delegado (José Miguel Campos) para la difusión del programa, y él, de forma muy proactiva, firmó además un convenio de irradiación con dos municipios de la provincia, lo que permitió ampliar nuestro alcance. Las 20 personas que se certifican hoy tienen un efecto multiplicador en sus comunidades. Estamos orgullosos de la finalización de este proceso y del trabajo que desarrolló la Delegación”*.

La implementación se llevó a cabo en Porvenir y en la comuna de Timaukel, en el marco del Convenio de Irradiación firmado entre las municipalidades de Timaukel y Primavera, permitiendo que las acciones preventivas llegaran a diversos espacios comunitarios.

Prevención desde los territorios es seguridad

El Delegado Presidencial Provincial, José Miguel Campos Prieto, destacó la relevancia de esta certificación: “Es muy importante certificar a las instituciones y personas como prevencioncitas de las violencias de género, porque desde sus propios espacios pueden establecer metodologías para prevenirlas. Así evitamos que el costo de enfrentar una violencia recaiga en la comunidad, su seguridad o, sobre todo, en quien la sufre”.

El programa busca transferir herramientas, metodologías y capacidades a las instituciones locales, fortaleciendo acciones preventivas sostenidas en el tiempo y promoviendo comunidades más seguras, conscientes e inclusivas.

Avances y voces de la comunidad

Durante el encuentro, la Encargada Territorial del Programa, Cristina Núñez Bravo, presentó una síntesis del trabajo realizado con las instituciones, destacando avances, experiencias y desafíos del proceso formativo.

Asimismo, Crystal Valencia, representante del Comité del Jardín Infantil Papelucho, valoró la instancia: “Agradezco esta oportunidad que nos reconoce como prevencioncitas desde nuestros espacios laborales. Gracias a Cristina Núñez por la enseñanza entregada para desarrollar un trabajo colaborativo que apoye a las familias, niños y niñas”.

Hacia una provincia más segura

La ceremonia culminó con un especial reconocimiento a las instituciones certificadas, a los equipos formativos y a las autoridades que hicieron posible este proceso. Con ello, se consolida una red preventiva provincial que continuará expandiéndose y fortaleciendo la protección y el acompañamiento comunitario.