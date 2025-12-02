Jornada de Gobierno en Terreno se realizó en el Centro de Rehabilitación del Club de Leones en Punta Arenas

¡Magallanes se une por la Inclusión! ✨

Hoy martes 2 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un nuevo Gobierno en Terreno para acercar los servicios públicos a la comunidad.

Fue una mañana llena de compromiso y alegría, con el fin de promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y etapas de su vida.

¡Sigamos construyendo un Chile con mayor inclusión

