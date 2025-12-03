Llegó la Navidad al Servicio de Salud Magallanes

Con la especial participación del Viejito Pascuero, los hijos/as, nietos/as y sobrinos/as de funcionarios y funcionarias de la Dirección del Servicio de Salud Magallanes, SAMU y Dpto. Salud Mental, disfrutaron de una entretenida jornada, colmada de juegos, dulces y sorpresas.

La actividad, realizada en el gimnasio UMAG, fue organizada por el Comité de Navidad del organismo sanitario, a través de la Unidad de Buen Clima Laboral y Dpto. de Calidad de Vida, convocando a niños y niñas hasta los 12 años, quienes disfrutaron junto a sus padres de una tarde lúdica, que incluyó juegos inflables, bailes, pintacaritas y deliciosas colaciones coordinadas por los tíos/as integrantes del Comité.

María Belén Almonacid, encarga de la Unidad de Buen Trato Laboral, comentó que la celebración, busca generar un espacio de encuentro, alegría y sentido de comunidad, combinando actividades recreativas, entrega de presentes, ambientación temática y momentos especiales para compartir en torno al espíritu navideño.

Consignar que se espera para el próximo 11 de diciembre, el encendido del árbol de navidad del SS Magallanes; actividad que será amenizada por villancicos entonados por funcionarios/as del Gestor de la Red Asistencial.