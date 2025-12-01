Municipalidad de Laguna Blanca impulsa inédita capacitación en Esquila y Acondicionamiento de Lanas en Magallanes

Dieciocho participantes fueron parte de una jornada que integró esquila y acondicionamiento de vellón en una misma experiencia formativa, instancia que se desarrolló en la Estancia Parque Josefina de la Comuna.

Este sábado 19 de noviembre, la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca realizó un taller de perfeccionamiento en técnica de esquila y acondicionamiento de lanas, desarrollado en la Estancia Parque Josefina, jornada inédita en la Región que integró trabajo en máquina y acondicionamiento de vellón en forma paralela, permitiendo un aprendizaje completo dentro del mismo espacio formativo.

La actividad reunió a vecinos y vecinas de la comuna, trabajadores y jóvenes rurales que buscan fortalecer su desempeño en este oficio clave para la economía e identidad territorial.

El taller fue llevado a cabo por dos referentes del rubro: Camila Quinteros, reconocida acondicionadora de lana que ha participado en diferentes competencias internacionales en esta disciplina, y Arsenio Saihueque, instructor de esquila con trayectoria competitiva y representación en campeonatos mundiales de tijera. Ambos desarrollaron bloques paralelos de trabajo, permitiendo profundizar de manera integral los criterios propios del galpón: corrección de posturas, manejo de la máquina, secuencia de corte, junto con acondicionamiento, lanzamiento de vellones, separación de fibras y despuntes.

“Ha sido hermoso ver cómo el grupo trabaja en sincronía. Los vellones están cayendo perfectos a la mesa y hay un interés real por aprender. Estamos mezclando conocimientos de competencia con trabajo de galpón y eso les está ayudando a adquirir agilidad y criterio técnico”, señaló Camila Quinteros durante la jornada.

Tres mujeres participaron activamente perfeccionando técnica en máquina, además de mujeres trabajando en mesa y acondicionamiento de vellón, lo que refleja la creciente incorporación femenina en tareas ganaderas que históricamente han sido desempeñadas por hombres.

“Me gusta enseñar lo que he aprendido. El método que trajimos —New Pattern— permite pasadas más largas y ordenadas, y los esquiladores quedaron conformes con la técnica. Es importante que los jóvenes se formen, porque la esquila tiene futuro y hay que transmitirla”, destacó Arsenio Saihueque, instructor a cargo del bloque de máquina.

Este proceso formativo se da en un contexto donde se abren nuevas oportunidades para la comercialización de la lana magallánica y la apertura de nuevos mercados. La técnica aplicada en el galpón, especialmente el buen acondicionamiento del vellón, contribuye directamente a mejorar la calidad del producto final y así mejorar su valor comercial y competitividad en exportación.

Laguna Blanca es una comuna netamente ganadera y reconocida nacionalmente por su tradición esquiladora. Su principal actividad económica se sostiene en la producción ovina, y el histórico Festival de la Esquila ha consolidado una identidad local ligada al oficio. En ese escenario, la capacitación promovida por la municipalidad se proyecta como herramienta estratégica para fortalecer el desarrollo económico y técnico de quienes trabajan en el rubro, aportando competencias que repercuten en el territorio y en la cadena lanera regional.

El taller forma parte del Programa de Oficios Patrimoniales de la Municipalidad de Laguna Blanca, orientado a preservar y transmitir conocimientos característicos del mundo rural. La formación de nuevos esquiladores y acondicionadores contribuye a sostener la continuidad del oficio y proyectar un futuro competitivo para la lana de la comuna.