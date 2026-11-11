Gobernador Regional Jorge Flies y Subsecretario de Obras Públicas entregan terreno para nuevo cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Punta Arenas.

Entre la docena de vecinas y vecinos que llegaron a la esquina de Ancud con Manuel Rodríguez, al sur de Punta Arenas, estaba Celia González, histórica dirigente local que, después de ver cómo se firmaban los documentos, dijo que era “un sueño cumplido, una promesa que se concretó, de esos tiempos en que él (Flies) era intendente”.

Algo en la misma línea replicó después Patricio Cárdenas, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas: “Es un hito súper importante hoy, después de largos 14 años”.

Estaban allí, junto al Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de la cartera, Alejandro Marusic; y su par de Gobierno, Ángel Roa; participando de la entrega del terreno para el inicio de obras de lo que será la futura Segunda Compañía de Bomberos de la capital regional, “Bomba Chile”.

Se trata de una obra financiada por el Gobierno Regional, que contempla una superficie de edificación de 846.73 m2; que incorporará criterios de accesibilidad universal y sustentabilidad, con espacios operativos, administrativos y de capacitación; beneficiando directamente a 41 bomberos y bomberas, de los 60 voluntarios que contabiliza la “Chile”.

El monto total de inversión es de $2.840.909.677; la empresa ejecutora es Constructora AES; y el tiempo de ejecución es de 450 días, desde el inicio del contrato, que fue en 14 de octubre pasado.

Abrazos mediante, el Gobernador Flies destacó “que la Segunda Compañía de Bomberos que, después de un proceso trágico, como fue tanto el incendio como la inundación (de su cuartel) en pleno centro de la ciudad, han decidido acompañar al crecimiento de la ciudad e ir hacia el lado sur”: “No teníamos en esta distancia un cuartel de Bomberos con las capacidades que tiene la segunda compañía”.

Lo relevante, eso sí, para todas las autoridades, fue que se construirá en la parte sur de la ciudad, que “(más adelante) viene la consolidación de espacios urbanos, espacios deportivos, de salud y educación en los próximos años”, dijo la Primera Autoridad Regional.

El subsecretario Balmaceda, por su parte, subrayó que “va a ser una infraestructura moderna que va a permitir a Bomberos poder funcionar con los altos estándares que nos tienen acostumbrados”.

El superintendente Cárdenas, en tanto, explicó que “la ciudad va creciendo, todas las compañías están quedando en el centro y dentro de nuestro trabajo como Cuerpo de Bomberos es ir abriendo las Compañías para tener una mayor seguridad para la comunidad”.