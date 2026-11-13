Nublado y vientos moderados se pronostican este viernes 13 de noviembre en Magallanes.

Para el viernes 13 de noviembre de 2026, la Región de Magallanes presentará cielos mayormente nublados, vientos moderados a fuertes del oeste y bajas a moderadas probabilidades de lluvia débil en algunas localidades. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 12 °C y 13 °C en las cuatro ciudades.

Resumen meteorológico por ciudad

Ciudad Mínima / Máxima Condición del cielo Prob. de lluvia Viento sostenido (Oeste) Punta Arenas 7 °C / 13 °C Mayormente nublado 35 % (lluvia débil por la tarde) ~40 km/h (25 mph) Puerto Natales 8 °C / 13 °C Nublado 15 % ~27 km/h (17 mph) Porvenir 6 °C / 12 °C Nublado 10 % ~35 km/h (22 mph) Puerto Williams 3 °C / 12 °C Nublado, despejándose en la noche 10 % ~32 km/h (20 mph)

Detalle por localidad

Punta Arenas . La jornada comenzará nublada y presentará el momento más inestable alrededor de las 13:00 horas con chubascos débiles. Los vientos del oeste serán los más intensos de la región, con rachas que pueden superar los 60 km/h.

Puerto Natales . Se mantendrá un cielo cubierto durante todo el día y la noche, con una humedad cercana al 55 %. El viento soplará de forma más moderada desde el oeste durante la tarde, con temperaturas agradables al mediodía.

Porvenir . En Tierra del Fuego predominará la nubosidad constante, aunque hacia el final de la tarde podrían abrirse algunos claros. El viento del oeste aumentará gradualmente desde el mediodía, manteniendo una sensación térmica cercana a los 9 °C.