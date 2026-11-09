Proyecto Bullying impactó con mensaje contra la violencia escolar: este viernes continúa sus presentaciones en Puerto Natales.

La obra “Proyecto Bullying” de la Compañía Teatro Muerto, dirigida por Alejandro Bradasic con las interpretaciones de Andrés Guzmán y Raika Bradasic se presentó exitosamente el pasado viernes 06 de noviembre, en el Liceo Politécnico de Punta Arenas. Tras su estreno, este viernes 12 de noviembre continúa con funciones gratuitas en Puerto Natales, a las 11:30h y 18:00 horas en el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez.

La iniciativa es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas convocatoria 2026.

Una obra que surge a raíz de los reiterados casos de violencia escolar en Punta Arenas y termina hablando del suicidio adolescente y del riesgo que experimentan los jóvenes en el espacio público. Se trata de “Proyecto Bullying”, la recién estrenada obra de la compañía Teatro Muerto que dirige el actor y dramaturgo Alejandro Bradasic, protagonizada por Andrés Guzmán y Raika Bradasic. La puesta en escena, exhibida el pasado viernes 06 de noviembre en el Liceo Politécnico de Punta Arenas, impactó tanto a adolescentes como jóvenes y adultos con dos funciones que transmitieron la crudeza que puede surgir en los ambientes educativos: el maltrato entre pares, familias y desde las instituciones. Intentando hacerse cargo de una problemática transversal, desde el lenguaje del teatro, “Proyecto Bullying” se traslada próximamente a las comunas de Puerto Natales y Porvenir con funciones para estudiantes y público general en ambas localidades. La iniciativa es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas convocatoria 2026.

Francisca Olavarría de 16 años compartió sus impresiones tras la función de estreno, el viernes 06 de noviembre: “Había ido a otra obras pero esta fue diferente porque habla de algo que nos pasa diariamente, algo súper recurrente que nadie habla y todos piensan que está mal y nadie hace nada, y me parece súper significativo que esta obra lo pueda mostrar, lo hable y no tape nada, que muestre de frente lo que y lo que pasa”, precisó la joven.

Francisco Silva, cirujano maxilofacial del Hospital Clínico de Magallanes, también asistió a la función de las 19:00 horas y quiso expresar sus impresiones respecto a la obra de teatro: “Primero que todo, felicitar a todo el equipo, al director, los actores porque me pareció una herramienta muy potente para visibilizar algo que parece invisible. Me parece que marca un antes y un después, porque ya no puedes hacerte el desentendido en relación al dolo que tú puedes generar y a la invisibilización del padecimiento del bullying”, explicó conmovido el profesional.

“Proyecto Bullying” no es la representación de un caso verídico sino una propuesta dramatúrgica fragmentada que se erige a partir de hechos reales, estadísticas, argumentos, archivos y relatos conformando una ficción encarnada por actores que interpretan múltiples personajes y transitan por escenarios simbólicos, para retratar escénicamente los distintos ángulos que confluyen y desatan la violencia entre los jóvenes.

Tras la función del viernes en la tarde, en que asistieron cien personas, se realizó una mediación entre los actores, el director y el público que pudo entregar sus reflexiones acerca de la obra y hacer preguntas sobre cómo se construyó la puesta en escena, en dicha ocasión una joven se atrevió a dar su testimonio como víctima de bullying, la que agradeció a la compañía por hablar del tema a través del teatro.