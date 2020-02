Se inició pago adelantado del Aporte Familiar Permanente, Ex Bono Marzo

– El primer grupo de beneficiarios empezó a recibirlo desde el 15 de febrero. El sitio web de consulta es www.aportefamiliar.cl

Desde este 15 de febrero comenzó el pago del Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como “Bono Marzo”, para un primer grupo de familias beneficiarias.

Se trata de un beneficio permanente que hasta el año 2018 se pagó siempre en el mes de marzo. El año 2019, el Gobierno adelantó el pago del Aporte Familiar, desde el 15 de febrero, para un grupo importante de personas.

Así, este año, el primer grupo que recibirá su pago desde el 15 al 28 de febrero corresponde a más de 425 mil familias en el país y más de 2 mil familias en Magallanes, quienes no deberán hacer ningún trámite adicional, porque lo recibirán en sus pagos habituales a través de las entidades pagadoras contratadas por el Instituto de Previsión Social, IPS.

“Es una gran ayuda, porque la mayoría de las personas no trabajamos, no tienen trabajo, así que es una gran ayuda para todos”, afirmó la señora Rosa Marilicán Agüero, quien recibirá un aporte superior a los $200 mil, dineros que utilizará para comprar los útiles escolares de sus hijos.

“El llamado es a todas las personas a tomar conocimiento de este Aporte Familiar Permanente, que este año alcanza la suma de $47.765 pesos por carga o familia. Es un aporte importante que viene a aliviar el mes de marzo, que es un mes de tantos gastos, un mes complicado para muchas familias, así que nosotros esperamos que todos aquellos que tengan dudas respecto a si son o no beneficiarios, se acerquen a las oficinas de ChileAtiende o bien hagan las consultas a través del sitio de Internet (www.aportefamiliar.cl) o en el Call Center 101”, afirmó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés.

El director regional del Instituto de Previsión Social, Eduardo Barahona, indicó que “es muy importante para nosotros como Instituto de Previsión Social colaborar en la entrega de este aporte del Estado. Los montos a entregar están distribuidos en tres periodos, el primero de ellos, entre el 15 y 28 de febrero, donde el primer grupo de beneficiarios va a alcanzar aproximadamente 2.300 familias, lo cual corresponde a más de 5 mil aportes”.

La autoridad regional del IPS explicó que el segundo grupo de beneficiarios recibirá el dinero entre el 2 y el 14 de marzo, y el tercer grupo, que corresponde a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS y que, a la vez, no cobran beneficios habituales en el IPS, lo recibirán desde el 16 de marzo.

Una vez que estén publicadas todas las nóminas de beneficiarios, y en la medida que las personas actualizan su información de cargas familiares durante el año, se espera beneficiar a cerca de 1 millón 600 mil familias en todo el país, que se distribuyen en más de 3 millones de aportes familiares. En tanto, en la región de Magallanes se beneficiará a más de 9 mil familias, que recibirán más de 17 mil aportes familiares, lo que representa una inversión estatal superior a los $850 millones.



¿Qué requisitos deben cumplir las personas para recibir el Aporte?

Personas con Subsidio Familiar que cobraban este beneficio al 31 de diciembre de 2019: Reciben un Aporte por cada causante de subsidio (es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio).

Familias pertenecientes a ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre de 2019: Reciben un Aporte por familia.

Las personas con Asignación Familiar o Maternal, que cobraban esos beneficios por sus cargas familiares al 31 de diciembre de 2019. Reciben un Aporte por cada carga familiar.