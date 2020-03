Consejeros Regionales demandan al Intendente, urgente declaración de cuarentena en Magallanes

Los Consejeros Regionales, más abajo firmantes, vemos con enorme inquietud, que la Región de Magallanes se ha constituido en las últimas horas, en la Segunda Región con la mayor Tasa de Contagiados por Corona Virus dentro de Chile.

Este triste guarismo, que presenta la región, ha sido ignorado por las propias Autoridades Nacionales de Salud en sus cuentas diarias que reportan el avance y control del virus en Chile y hacen pensar de la poca consideración del nivel central hacía nuestra Región, lo que tendrá repercusiones serias si no se actúa a tiempo. Compartimos y respaldamos la mirada general, que ha sido requerida, a través de diversas Organizaciones Sociales de Magallanes y que han pedido una Cuarentena Total para la Región.

No podemos entender que se haya tomado la decisión de aislar la Región de Ñuble, algunas Comunas de la Araucanía y varias Comunas de la Región Metropolitana y no se tome esa decisión con nuestra Región, que además tiene varios factores que se pueden tornar insostenibles una vez avancen los contagios, lo que sucederá según los cálculos de los expertos en el Mes de Mayo. Para nosotros en Magallanes, se dará además en condiciones climáticas de estar virtualmente en pleno invierno (aunque a esa fecha aún estemos en otoño) con la presencia en aumento, de enfermedades respiratorias e influenza. Un largo invierno, que además se suma a que la Región de Magallanes tiene una de las tasas más altas de adultos mayores del país.

Por otro lado, nos preocupa y nos ocupa, que sabiendo la conducta sistemática del Gobierno y del centralismo, para con nuestra Región, no estemos actuando a toda velocidad, para efectuar las adquisiciones necesarias para poder combatir esta Pandemia, cuando haya entrado con mayor fuerza, en algunas semanas.

La gravedad de la situación por un lado y la impasividad de nuestra primera Autoridad Regional es pasmosa y evidente. Hemos estado ocupados desde hace más de dos semanas, (a pesar que la ley no nos entrega la iniciativa jurídica para presentar proyectos y debemos esperar sea el “ejecutivo” quien nos presente las iniciativas) conociendo, estimando y entrevistándonos con los equipos técnicos del Minsal en la Región para acelerar el paso, en la presentación de una transferencia de recursos al Servicio de Salud, con financiamiento del Gobierno Regional. Las horas y minutos son vitales Sr. Intendente. Como Consejeros, esperamos, Usted presente en forma urgente, la solicitud de recursos, para que se los podamos transferir al Servicio de Salud, de manera que se adquieran con toda la celeridad, los elementos que nos

permitan reforzar el stock regional, de camas clínicas, equipos de ventilación mecánica, insumos y stock de elementos de protección personal y de seguridad para el Personal Médico de los distintos Hospitales y Centros de Salud Regionales porque tenemos evidencia de las carencias graves en que deben desenvolver sus actividades nuestros funcionarios del área de la salud.

La triste experiencia en Italia y España, ha encontrado en el personal médico y de salud, a un segmento, que ha sufrido altísimas tasas de contagio, lo que debemos evitar en Magallanes, pues se debe tener la mayor y mejor disposición de los trabajadores de salud. Debemos alentarlos y sobretodo cuidarlos porque es un recurso humano vital, para sostener el combate de éste Virus y porque su experiencia es clave en el manejo de los complejos casos y en el manejo de los equipamientos de alta sofisticación.

Por último Sr. Intendente, tenemos la obligación ética, por la defensa de nuestra Población, de decirle públicamente esto, pues él no actuar con diligencia, prontitud y eficiencia, será letal para mucha gente de nuestra Región. Los recursos financieros los tenemos en el F.N.D.R. Y solo le pedimos rompa su inercia y al no tener una Cuarentena Total, que el Gobierno obcecadamente no quiere otorgar, al menos actuemos nosotros, entregando los recursos desde las arcas Regionales y que no usarlos prontamente, es no solamente de una desidia e irresponsabilidad manifiesta, sino que se constituye en una insensibilidad imperdonable. Las cifras entregadas el mismo día de hoy en que vemos con enorme preocupación como a nivel nacional se entregaron 0 casos de Coronavirus en Magallanes, para que minutos después se informe de 4 nuevos casos contradiciendo el informe ministerial, más alarmante resulta que más de 300 exámenes esperan por respuesta y que las muestras enviadas a la capital siguen teniendo un atraso excesivo. Felicitamos que los equipos financiados por el Gobierno Regional hace un tiempo que se encuentran en diversas instituciones hoy se conviertan en la posibilidad de efectuar los exámenes en la región, pero también sabemos que el equipo comprometido por el Nivel Central con Magallanes hace más de una semana se desvió a otro destino, dejando de manifiesto la nula importancia y valoración que hace este Gobierno con nuestra Región.

CONSEJEROS REGIONALES:

Emilio Boccazzi Campos Ramón Lobos Vásquez

Juan Vukusic Covacevic Antonio Bradasic Sillard

Roxana Gallardo Concha Manuel Loncón Guala

Rodolfo Moncada Salazar Andrés López España

Yammy Warner Álvarez Tolentino Soto España

Antonio Rispoli Giner Marcelo Garrido Pino

Alejandro Kusanovic Glusevic Miguel Sierpe Gallardo