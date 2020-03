Equipo médico del Hospital Clínico desarrolló exitosa ronda quirúrgica infantil en Puerto Natales

Con el apoyo de profesionales del Hospital Clínico de Magallanes, se atendieron a 11 niños natalinos que se encontraban en lista de espera.

Una ronda médica desarrollada por un equipo clínico del Hospital Clínico de Magallanes (HCM), compuesto por cuatro médicos (dos cirujanos, dos anestesiólogos), 2 arsenaleros y dos TENS de anestesia, se desarrolló durante la mañana de hoy en los pabellones del Hospital Dr. Augusto Essmann.

La ronda tuvo como fin intervenir cirugías de urología infantil, de baja complejidad, que fueron resueltas en forma ambulatoria y que fueran parte de la Lista de Espera de residentes de Puerto Natales en el HCM. En total, 11 niños fueron intervenidos por el equipo clínico visitante, junto al equipo clínico del Hospital de Natales.

Al respecto, el director (s) del Hospital, Dr. Darwin Letelier, señaló que “en el día de hoy en el Hospital Dr. Augusto Essmann se desarrolló una ronda quirúrgica, de cirugía infantil. Nosotros debemos agradecer la presencia de varios médicos, con sus equipos de apoyo que vienen desde el Hospital Clínico y que de modo filantrópico y motu proprio decidieron ayudarnos en esto. Se atendieron a once pacientes, de diversas patologías, todos menores de 14 años. Los postoperatorios fueron bastante exitosos y con un equipo humano muy afiatado, muy trabajador y muy rápido, en realidad muy atentos. Así es que yo quiero destacar el espírituo que tuvo el grupo que vino, junto a nuestro equipo con nuestros anestesistas, nuestro personal de pabellón, enfermeras, TENS, todo un equipo bastante motivado. Estas actividades nos permiten ir disminuyendo nuestras listas de espera e ir solucionando parte de los problemas a los natalinos”.

Por su parte, el Dr. Paulo Carrasco, jefe CR Anestesia y Pabellones Quirúrgicos y coordinador de la ronda, agregó que “esto tiene origen en un grupo de profesionales médicos y no médicos del Hospital Clínico de Magallanes, que participamos en rondas de ayuda a niños en Palestina. A raíz de eso surgió la idea de replicar eso a nivel local, hicimos tres rondas en Punta Arenas y nos dimos cuenta que existía la necesidad de replicar esto mismo en las provincias, en Puerto Natales y esperamos a futuro en Porvenir. Nos dimos cuenta que de los pacientes que atendemos, un grupo no menor eran de acá, así es que decidimos hacerlo a nivel local para que los niños no tuvieran que viajar para operarse, así surgió la idea de hacerlo acá, se coordinó con la ayuda del equipo del Hospital de Puerto Natales, además del Servicio de Salud de Magallanes y pudimos concretarlo hoy día interviniendo a 11 niños”.

El equipo estuvo compuesto por el cirujano Dr. José Antonio Sepúlveda, los anestesiólogos Dr. Gonzalo Campos y Dr. Paulo Carrasco, los arsenaleros José Fuentes y Gabriel Freire, los TENS de anestesia Patricio Hernández y Edita Paredes, junto a un equipo clínico multidisciplinario del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.