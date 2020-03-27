Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, viernes 27 de marzo

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 27/03/2020 HORA: 08:30
|ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
|CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: SECA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR CERRADA – CON NIEVE DESDE EL KILOMETRO 13. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA, ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE: SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUA, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: HÚMEDA.KM 146 PUENTE PENITENTE: HÚMEDA. MORRO CHICO: HÚMEDA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: HÚMEDA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: HÚMEDA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-405: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.RUTA Y-455: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.RUTA Y-485: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.RUTA Y-401 A LA ESTANCIA “LA PORTADA” HACIA SAN GREGORIO: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND
PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALCON RESTRICCIONES(BARRERA SANITARIA)
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA. SECTOR TOBOGANES: SECA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA.PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS CONTROL SANITARIO PARA INGRESAR A PTO. NATALESPASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACON RESTRICCIONES(BARRERA SANITARIA)PASO MINA-1 CERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECA. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECA. RUTA Y-290 HACIA EL PNTP: SECA, CON BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA, CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|AVANZADATORRES DEL PAINE
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINECERRADO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO
|SIN ACTUALIZAR.MÁXIMA PRECAUCIÓN ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTAS SECAS CON PRECAUCIÓN POR BACHES EN ALGUNOS SECTORES.
|SI
|NO
|PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE CERRADO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN
CON RESTRICCIÓN (BARRERA SANITARIA)
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: HÚMEDA.RUTA Y–71: HÚMEDA, CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: MOJADA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: MOJADA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: MOJADA.RUTA Y-655: MOJADA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: MOJADA, PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: HÚMEDA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: HÚMEDA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: HÚMEDA.SECTOR: LOS CASTORES: HÚMEDA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: HÚMEDA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: HÚMEDA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: HÚMEDA.CAMINO A RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: HÚMEDA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, viernes 27 de marzo
Mar 27, 2020NOTICIAS, ONEMI MAGALLANES0Like