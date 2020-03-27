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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, viernes 27 de marzo

Mar 27, 2020NOTICIAS, ONEMI MAGALLANES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 27/03/2020 HORA: 08:30
ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
CENCO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: SECA.  

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RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: SECA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR CERRADA – CON NIEVE DESDE EL KILOMETRO 13.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA, ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES.   

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SUBCOMISARIA RÍO SECO 
CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.RUTA 9 NORTE: SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECA.  RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA.  

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUA, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: HÚMEDA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA.  RECTA MONUMENTO AL VIENTO: HÚMEDA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: HÚMEDA.  

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RETÉN MORRO CHICO 
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: HÚMEDA.KM 146 PUENTE PENITENTE: HÚMEDA. MORRO CHICO: HÚMEDA.  SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: HÚMEDA.  SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: HÚMEDA.  SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: HÚMEDA.  

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.           RUTA Y-405: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.RUTA Y-455: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.RUTA Y-485: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.RUTA Y-401 A LA ESTANCIA “LA PORTADA” HACIA SAN GREGORIO: HÚMEDA, CON POZAS DE AGUA Y BARRO ADEMÁS DE RIPIO SUELTO.

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TENENCIA MONTE AYMOND 
PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALCON RESTRICCIONES(BARRERA SANITARIA)
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA. SECTOR TOBOGANES: SECA.       RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA.                 RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.                           

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 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA.PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.   

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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL. SIN NOVEDADES.





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SUBCOMISARIACASAS VIEJAS CONTROL SANITARIO PARA INGRESAR A PTO. NATALESPASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO  CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.

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RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACON RESTRICCIONES(BARRERA SANITARIA)PASO MINA-1 CERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.     RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA.

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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.      SIN NOVEDADES.




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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.                PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA.  RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA.  SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECA.  SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECA. RUTA Y-290 HACIA EL PNTP: SECA, CON BACHES.    


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RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.    PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA, CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.  




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AVANZADATORRES DEL PAINE
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINECERRADO		CONDICIÓN: SIN CONTACTO
SIN ACTUALIZAR.MÁXIMA PRECAUCIÓN ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTAS SECAS CON PRECAUCIÓN POR BACHES EN ALGUNOS SECTORES. 

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PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE CERRADO
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.  SIN NOVEDADES.






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TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN 
CON RESTRICCIÓN (BARRERA SANITARIA)		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: HÚMEDA.RUTA Y–71: HÚMEDA, CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. 
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: MOJADA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: MOJADA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: MOJADA.RUTA Y-655: MOJADA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: MOJADA, PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.         PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: HÚMEDA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: HÚMEDA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: HÚMEDA.SECTOR: LOS CASTORES: HÚMEDA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: HÚMEDA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: HÚMEDA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: HÚMEDA.CAMINO A RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: HÚMEDA.

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:   HÚMEDA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.


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TENENCIAYENDEGAIA CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES. 



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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES. 

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