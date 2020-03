La última partida de ajedrez – Boris Cortés – Opiniones

Una vez más la ciudadanía ha triunfado, el gobierno ha cedido y decretado cuarentena total. Pero en esta franja de tierra llamada Chile, cuando es la clase trabajadora la que demanda algo nunca se le otorga en su totalidad tal demanda. Querían que la nación completa estuviese en cuarentena total pues para la elite nuevamente el favor les fue concedido, en su burbuja, en su propio país dentro del país, lo estarán.

Sabemos que esta pandemia declarada por la OMS no distingue, se aloja en las personas y los utiliza como medio para seguir propagándose. Resulta un inconveniente para quienes no viven en una de estas 7 comunas más ricas del país, y quienes se encuentran en territorios aislados y alejados del centro del país pareciera que debiesen tener aún más casos confirmados de COVID-19 para que recién se considere una cuarentena completa en este otro Chile. Pero como hemos visto, el capital está por sobre la vida humana y la industria del país no puede detenerse. Da la impresión de que fuese inconstitucional que el Estado ordene a la industria privada detener sus procesos por una emergencia sanitaria.

En Tierra del Fuego, una isla a la cual ya es difícil llegar en ciertas épocas del año, aun no existe ningún caso confirmado, aunque el Gobierno pareciera que estuviese esperando que eso ocurriese para tomar verdaderas medidas preventivas. Con decisiones tardías y de poca efectividad van moviendo piezas en este largo y angosto tablero de ajedrez llamado Chile, donde los peones, cual carne de cañón, quedan expuestos como primera línea de defensa, con centros hospitalarios que no dan abasto, pensionados que deben hacer filas interminables para poder cobrar el dinero que reciben de pensión que se hace cada vez más escaso con la constante alza de precios de artículos básicos de higiene, incontables trabajadores que deben utilizar un sistema de transporte público que no está pensado para ser utilizado en las circunstancias que nos presenta esta emergencia y particularmente, la manera en que se propaga este virus que ya ha cobrado su cuarta victima.

Sin embargo, esas condiciones son solo para peones, pues reyes y reinas se encontrarán resguardados en sus torres del barrio alto, protegidos por alfiles y caballos que históricamente han estado a su servicio. Nuevamente el sistema neoliberal se hace presente, aquellos que se levantaron y despertaron el pasado 18 de octubre están reviviendo como la desigualdad que está arraigada en nuestra carta fundamental se hace presente, pero esta vez ya no es el agua, ni su salario, educación o jubilación. Esta vez, durante esta partida, esta ultima partida, se esta jugando con la vida de todos y todas.