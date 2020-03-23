Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 23 marzo 2020

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 22/03/2020 HORA: 20:00.
|ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.
|CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|CENCO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: SECA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: SECA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR CERRADA –SECA CON RIPIO Y BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: SECA CON RIPIO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE: SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: SECA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: SECA.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: SECA. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: SECA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA.KM 146 PUENTE PENITENTE: SECA. MORRO CHICO: SECA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: SECA. SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA. SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-405: HÚMEDA.RUTA Y-455: HÚMEDA. RUTA Y-485: HÚMEDA.RUTA Y-401 A LA ESTANCIA “LA PORTADA” HACIA SAN GREGORIO: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA MONTE AYMOND
PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALCON RESTRICCIONES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA. SECTOR TOBOGANES: SECA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA.PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: SECA.RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: SECA. RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: SECA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACON RESTRICCIONES
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN COMUNICACIÓN
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCON RESTRICCIONES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: SECA. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECASECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: SECARUTA Y-290 HACIA EL PNTP: SECA CON BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DÉBILES, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: HÚMEDA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
AVANZADATORRES DEL PAINE
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINECERRADO
|CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTAS SECAS CON PRECAUCIÓN POR BACHES EN ALGUNOS SECTORES.
|SI
|NO
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE CERRADO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SINVIENTO.
| SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN
CON RESTRICCIÓN
|CONDICIÓN: DESPJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: HÚMEDA.RUTA Y–71: HÚMEDA CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: HÚMEDA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: HÚMEDA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: HÚMEDA.RUTA Y-655: HÚMEDA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: HÚMEDA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: HÚMEDA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: HÚMEDA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: HÚMEDA.SECTOR: LOS CASTORES: HÚMEDA. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: HÚMEDA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: HÚMEDA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: HÚMEDA.CAMINO A RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: SECA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
Estado de rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 23 marzo 2020
Mar 23, 2020NOTICIAS, ONEMI MAGALLANES, TITULARES0Like
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