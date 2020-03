Hospital Marco Chamorro de Porvenir difunde instrucciones de prevención contra el coronavirus

El Hospital de Porvenir informa:

RECOMENDACIONES FRENTE A CORONAVIRUS 1. Al toser o estornudar cubra su boca y nariz con el antebrazo o con pañuelos desechables y luego elimínelos. 2. Evite acercarse a personas con infecciones respiratorias como tos, secreciones nasales etc. 3. Lo más relevante e importante: – LAVE SUS MANOS FRECUENTEMENTE CON AGUA Y JABON – Este virus permanece sobre manillas, superficies de mesas, sillas, interruptores, objetos, ropa, etc., de ahí lo importante del LAVADO RIGUROSO DE MANOS A LO MENOS 30 SEGUNDOS. – Puede utilizar alcohol gel, recuerde que su uso NO REEMPLAZA el lavado con agua y jabón.

4. Aislamiento social estricto, esto significa mantenerse en sus casas como resguardo, evitar reuniones con familiares, amigos, vecinos, etc.; ya que el virus es ALTAMENTE CONTAGIOSO POR LA VIA RESPIRATORIA Y AEREA (gotitas que van en la saliva al hablar, toser o estornudar); por lo tanto, la distancia entre las personas es MUY IMPORTANTE.

5. Evitar contacto físico tal como saludo de beso, abrazo o manos, basta gesto con la cabeza o seña con la mano, pero EVITAR ACERCARSE A MENOS DE 1 metro entre personas. 6. Evite tocar sus ojos, nariz y boca. 7. No comparta objetos de uso personal, como bombillas, cubiertos, vasos, botellas, etc.

¿CUÁNDO ACUDIR AL HOSPITAL A CONSULTAR? Si usted presenta los tres siguientes síntomas: A) FIEBRE ALTA SOBRE 37.8 °C B) TOS SECA C) DIFICULTAD RESPIRATORIA (falta de aire al realizar el más minimo esfuerzo físico y que antes no estaba presente) CON ESTOS TRES SINTOMAS PRESENTES DIRIJASE AL SERVICIO DE URGENCIA LO ANTES POSIBLE.