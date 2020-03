La estupidez no tiene vacuna – Luis Legaza – Opiniones

Sabido es para los que me leen, que mi desconfianza hacia el sistema político imperante se arrastra desde tiempo. Sabido es también que esta mal llamada ¿clase? política no me merece casi ninguna confianza y en este desfile de ¿honorables?, son escasos, escasísimos los que salvan.

No me canso de repetir que no trabajan por honor, muestra evidente es la demora sospechosa que han tenido en bajar sus inconcebibles sueldos y lo lento, lentísimos que actúan cuando se trata de revisar o regular sus dietas (que, por supuesto de dieta no tienen nada).

Ya a estas alturas soy más que reiterativo en señalar que, al contrario del mandato por el cual fueron electos (bajo un sistema irrisorio, por cierto), poco y nada juramentan con su labor eso de “trabajar y legislar” por el pueblo y que, como espíritus que existen en una dimensión desconocida, su labor poco y nada también se condice con las necesidades y urgencias que la gente clama una y otra vez.

Pero, como una suerte de masoquismo irreversible, me veo en el deber de revisar, leer y escuchar lo que hacen o no estos representantes del poder ciudadano que, dicho sea de paso, cada vez son elegidos por una minoría que en contra de todo lo que uno pueda entender por democracia, triunfan sobre las mayorías por esa indolencia y apatía generalizada de no ir a votar.

Pero, cuando los imperativos que estos tiempos nos han traído no tienen réplica en nuestros legisladores, me cuestiono su existencia, me cuestiono profundamente la utilidad de estos carísimos, pero carísimos a nivel mundial, integrantes del Congreso Nacional.

Veamos un poco: el virus en cuestión puso en jaque nuestro estilo de vida, nuestra existencia cotidiana, nuestra otrora “sólida” economía, puso de rodillas a los que proclamábamos que éramos los “jaguares” del continente, esa tan vociferada prosperidad del modelo imperante sencillamente se fue a la cresta y desnudó lo cruel de una realidad que no pocos denunciamos hace bastante tiempo: era mentira, fue una soberana mentira eso de que el modelo político-social-económico es lo mejor que nos puede pasar y que las tasas de crecimiento, desarrollo y bienestar quedaron por el suelo ante el ataque del virus.

No teníamos tal estabilidad económica, mal preparados en educación para enfrentar una situación tal y eso de “adelantar” las vacaciones no es más que otra grotesca estupidez de quienes casi nada saben de educación. Nuestro sistema de salud pública (denunciadas sus carencias hasta el hartazgo por sus propios trabajadores), demostró lo feble que es y, bueno, ante un ya sicópata, mentiroso y falso ministro solo nos queda la esperanza en todos sus trabajadores.

Nos dijeron que era el “mejor sistema del planeta” y mientras en el mundo no se cobra por el examen, acá en Chile sí siendo el único país que lo hace. Del tan defendido sistema de previsión social, que nadie está dispuesto a modificar, resultó ser lo que por esencia fue creado: un despojo y saqueo sin comparación en la patria y en tanto todos intentamos cumplir la cuarentena impuesta, las administradoras de fondos hicieron lo que por ley se les permite (aberrante, por decir lo mínimo) y cargaron todas las pérdidas a los cotizantes porque al presidente Lagos así se le ocurrió y nadie , para variar, dijo nada. Para ahondar en esta desazón, Piñera pide aplausos (da pena, en serio, da pena) por la aprobación de la Ley Teletrabajo que tiene un impacto absolutamente minoritario en la mayoría laboral del país.

Una de las guindas del queque y es como para no creer, es la ayuda que pide una aerolínea que ha abusado de sus usuarios en forma facinerosa y que ahora pide ayuda del gobierno, del estado cuando ella, junto a la mayoría del empresariado, repitieron una y mil veces que el estado es un mal administrador y un peor negociante y que los negocios deben regularse de acuerdo a sus propias leyes: bueno, ahí tienen las leyes de la oferta y la demanda, a llorar a la playa…

Basta de estupideces, piensen en la gente. Cuídense. Para todos, como siempre, un abrazo.

P.D.: menos para quienes castigan a su propio pueblo. ¡Volveremos y con más convicción!

Luis Legaza S.

Profesor

Opinion Concept: Slim Aluminum Keyboard with Opinion, Selected Focus on Blue Enter Keypad. 3D Render.