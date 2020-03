La historia no le absolverá – Víctor Maldonado – Opiniones

 Si alguien tuvo dudas sobre la decisión opositora de restarse a la ceremonia de ayer en el Palacio de La Moneda, se le disiparon de inmediato al escuchar a Sebastián Piñera escudándose en la historia para no hacerse cargo de su responsabilidad en el presente.

 En su desempeño a cargo de la nación Piñera difícilmente puede ser motivo de admiración, pero sin duda es una fuente inagotable de asombro. Siguiendo una inveterada costumbre de la derecha, este sector acostumbra a reconocer los méritos de la centroizquierda en el poder, una vez que considera que ha pasado un tiempo prudente. Es como si esperara a que sus éxitos “prescriban”.

 Así que la derecha es generosa… en retrospectiva. En el momento mismo en que se desarrollaron los acontecimientos que ahora aplauden, lo que se les escucho decir, distó mucho de las alabanzas. “Fueron 30 años muy fecundos para Chile”, dijo Piñera, pero “en estas décadas fuimos acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma de nuestra nación”.

 Sin embargo, no nos preocupemos, sostiene Piñera, él las considera como “falencias del pasado que constituyen desafíos del futuro”. Además, tiene la solución: “esta segunda mitad del Gobierno le daremos mucho énfasis a las carencias y a las sombras que fuimos acumulando en las últimas décadas”.

 ¡Que generosidad!, ¡que altura de miras! Cuando Piñera emplaza a la oposición, no lo hace para hacer evaluaciones históricas, lo hace para exigir que asumamos nuestras responsabilidades en la hora presente. Probablemente esto se debe a que solo es en el presente donde podemos y debemos actuar.

 Es irritante constatar que, cuando Piñera evalúa su propia actuación, utiliza una vara completamente distinta. Siempre se pone en sitial de un observador ponderado, al que le toca asistir a un desenlace al que llega casi por casualidad.

 Mártir de los errores de todos los demás, se ve en la obligación, típica de un buen samaritano, de tratar de enmendar tanto estropicio ajeno, a los que su nobleza innata le impide calificar con rudeza.

 Lo único que nos advierte este santo varón, es que dispone de poco tiempo, así que hará lo posible. Como complementa el ministro Blumel, pidiendo comprensión al cielo, y en referencia a los excesos represivos de la semana: “pretenden que hagamos en dos o tres meses lo que no se hizo en 93 años en Carabineros”. (Parece que sus problemas son mayores porque acumula las culpas ajenas de casi un sigo para exculparse).

 Es por esto que debemos sacar a la derecha del poder. No han sabido darles continuidad a buenos gobiernos. Veo a Patricio Aylwin ponerse la banda presidencial y hacerse cargo de la situación. Nunca, pero nunca, se le vio excusarse con los 17 años de dictadura por lo que se podía o no se podía hacer. Simplemente gobernó y lo hizo bien. No se excusó, gobernó. Por eso recibió una crisis y entregó un país con problemas a los que se podía hacer frente. A Piñera le aconteció al revés. Es la diferencia entre un estadista y un presidente mediocre.

Víctor Maldonado R.

Acto de aniversario en La Moneda

La oposición se restó del acto aniversario.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “No asistí a La Moneda también por razones de agenda. Pero además porque en los hechos se trataba del acto de celebración de los dos años de gobierno de Piñera. Y tenemos una visión muy crítica de la gestión del Presidente”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 En carta dirigida a Piñera: “No considero adecuado aceptar su invitación a conmemorar los 30 años de un gobierno con un sello tan distinto al que usted encabeza”, espero “que se retorne a una senda que Aylwin abrió y que no debíamos abandonar”.

30 años de la vuelta a la democracia

La Fundación Aylwin conmemoró los 30 años de la vuela a la democracia tras la dictadura en el ex Congreso Nacional.

 Ricardo Lagos, ex Presidente de la República

 “Con todas las deficiencias y dificultades que hay, se construyó un Chile distinto. Hoy, 30 años después, es otro Chile”.

 “Quiero ser muy franco: tuvimos discrepancias también en la oposición a Pinochet, distintos caminos, distintas discusiones sobre temas económicos sociales, pero lentamente fuimos entendiendo que, en la relación de la democracia, por métodos democráticos, era el camino para hacerlo”.

 “Hoy, 30 años después, es otro Chile, estamos en presencia de la mayor crisis que uno puede percibir que ha tenido Chile a lo largo de su historia”.

 “Salir de ello requiere generosidad y la búsqueda de consensos entre todos los chilenos y, por lo tanto, creo que es el momento de que nos escuchemos unos a otros, sin soberbia, pero cada uno con nuestros particulares puntos de vista”.

 “Creo que la Constitución es un camino importante y el otro es un acuerdo económico y social de largo plazo. Cómo figuramos y pensamos el Chile del 2030 o 2040 y cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer en nuestra estructura económica y social”.

Elección de la Presidencia de la Cámara

El Partido Humanista dio a conocer su decisión de no apoyar la postulación de Gabriel Silber, lo que ha provocado reacciones en el PDC.

 Iván Flores, presidente Cámara de Diputados (DC)

 “A los acuerdos se llegan para ser cumplidos, no son circunstanciales. Y si la Democracia Cristiana definió quién es su representante para ocupar el cargo de presidente de la Cámara, recordando que en 2018 la oposición acordó un cronograma, en el que concedían dos años a la DC para presidir la corporación, entre marzo de 2019 y marzo de 2021”.

 Diputado Boris Barrera, jefe bancada PC

 “Hay acuerdos que están desde que comenzó el período, el año pasado también hubo críticas a la DC y como partido respetamos los acuerdos de la mesa y de las comisiones”.