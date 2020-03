Los juegos online son cada vez más populares en Chile

Los nuevos pasatiempos favoritos de los chilenos distan mucho de parecerse a los tradicionales. La sociedad moderna se inclina cada vez más por la inteligencia artificial y la tecnología en general, haciendo que los juegos de futbol pasen de las canchas a una partida de Fifa. Sin embargo, aún existen los pasatiempos tradicionales, lo destacable aquí, es la inserción de nuevos pasatiempos gracias a los avances tecnológicos. Una inserción que además, toma mayor profundidad dentro de la sociedad chilena. Así, poco a poco cada chileno consigue un pasatiempo moderno.

Entre las principales actividades en línea de los chilenos podemos encontrar los juegos online. Si bien son mayormente jugados por los jóvenes, existen juegos para personas de todas las edades y de todos los gustos. De hecho, la popularidad del Smartphone ha facilitado este nuevo pasatiempo.

Los smartphones lo facilitan todo

Los descargar videojuegos es una de las principales actividades de los chilenos con sus teléfonos inteligentes. Algunas Apps como Candy Crush han tenido un éxito tremendo tanto en Chile como en el resto del mundo. Sin embargo, son miles de Apps que han tenido éxito en Chile, aumentando y disminuyendo la fama de estas a lo largo de los años. Sin embargo, el número de jugadores en Smartphones de Chile crece cada año.

La cantidad de usuarios de Smartphones ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. El aumento de usuarios en los últimos 5 años ha sido de más de 3 millones de chilenos. De hecho, para este año se superan los 10 millones de chilenos con smartphones. De esta forma, la tendencia es total hacia un Chile con un uso casi total de teléfonos inteligentes.

Gracias a esto, diversas industrias deciden invertir en plataformas compatibles con smartphones. En el caso de los videojuegos, existe una gigantesca lista de videojuegos a disposición de los usuarios de smartphones. Siendo los smartphones los dispositivos con mayor crecimiento de videojuegos vigentes de los últimos años.

Los juegos online ganan cada vez más popularidad en Chile

Además de las fuertes inversiones en compatibilidad con dispositivos móviles, en Chile existen algunos juegos particulares con un enorme éxito. Videojuegos como Call of Duty, Fifa, LOL, u otros títulos disponibles en consolas son quizá los de mayor demanda dentro del territorio chileno. Sin embargo, los juegos online han transformado otros mercados, donde hoy en día es posible acceder a sitios web que pagan por probar juegos. Incluso, para los fanáticos de las apuestas ya no es necesario acudir a un casino para jugar sus juegos favoritos. De hecho, los casinos online ofrecen un servicio óptimo los fanáticos; Ahora para apostar, no se necesita de mucho, ya que el usuario puede jugar desde un smartphone, PC o cualquier dispositivo inteligente conectado a internet. Los juegos de casino en chile están tendiendo gran auge en el país andino, por ello, cada vez más personas y empresas se introducen en el mercado, ya sea como consumidores o como proveedores de servicios y productos. Esto se debe a que la popularidad en ascenso de los juegos online hace que se proyecte un futuro prometedor en ellos.