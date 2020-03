Tiempos turbulentos – Juan Morano Cornejo – Opiniones

Vivimos tiempos turbulentos, imposible no abordar desde estos comentarios la situación más grave que es la del coronavirus o el COVID-19 donde en algunas naciones, aún creen o quieren creer que la pandemia no es tal y que por lo tanto la situación no reviste la gravedad que tiene, afortunadamente en nuestro país, después de algunas vacilaciones que demoraron la toma de las necesarias decisiones desde el aparato público, hoy se percibe una mayor preocupación y ocupación por la situación.

La transparencia en la información y lo oportuna de esta misma debe ser siempre prioritaria, así si por ejemplo se deben trasladar pasajeros desde un crucero a sus vuelos especiales que les permitan retornar a sus lugares de orígenes lo mejor es decirlo así de claro y con antelación a través de los medios de comunicación y de las redes.

Así se habrían evitado situación de riesgos para todos, la diferencia la vimos con el traslado en caravana y cuarentena a los pasajeros de un crucero en la Región de los Lagos, donde se informó previamente y se evitó agravar riesgos. Esperamos que así se haga en Magallanes con cada medida o acción que se deba emprender comunicar por los medios de comunicación y en las redes, actuar de una manera distinta sólo genera temor, incertidumbre y rechazo.

Como no agradecer como comunidad a quienes no podrán aislarse en cuarentena, a los que por sus tareas y obligaciones deberán estar presentes, a pesar del riesgo que corren, particularmente a todas las personas que prestan sus servicios en el sector salud, que obviamente deben estar presentes y tratando con posibles casos y también atendiendo a los contagiados.

También a la personas que trabajan en el transporte público y la locomoción en general, el virus se propagó esencialmente por los viajes, en especial los aéreos y los cruceros, pero el o la conductora de un colectivo, de un taxi o de una micro, corre más riesgo que otra personas, agradecer a quienes deben mantener funcionando la red de apoyo social, por ejemplo con la alimentación de los alumnos de todos los niveles, del comercio que es indispensable para poder tener productos indispensable para el día a día, a los trabajadores, profesionales y técnicos de las empresas de servicios básico, de la TV, del cable, que ayuda a soportar el aislamiento, a nuestros y nuestras panaderos o carniceros, en fin a tantos y tantas que no podrán aumentar su acciones de auto cuidado, por el contrario se arriesgan ellos, su familia y su entorno, a las miembros de las fuera armadas, de orden de investigaciones, a la Cruz Roja a los Bomberos, que ante la menor emergencia dirán presente, a lso voluntarios que siguen en su entrega diaria, en especial a los que recorren las calles de nuestra ciudad día a día, para entregar amor y solidaridad a los que ni siquiera tienen donde hacer una cuarentena, sería lógico adelantar los albergues invernales, si ya se ha hecho, bravo por eso.

Agradecer a quienes que con sus ondas de radio nos informan y entretienen.

Entre tanto riesgo y calamidad, también una buena nueva, se acordó por todos los partidos políticos presentes en las Cámaras, nuevas fechas para los procesos electorales futuros, eso habla de que cuando es necesario, todos podemos concordar lo mejor para el país. No es bueno aprovechar las situación para intentar dejar de lado las legítimas demandas, si por cierto deberá haber un alto en las movilizaciones masivas y presenciales, pero habrán seguramente otras formas de hacer presente esas necesidades.

Juan Morano Cornejo.