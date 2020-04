Acompañar el dolor, adelantarse en las propuestas – Víctor Maldonado – Opiniones

3 de abril de 2020: “Acompañar en el dolor, adelantarse en las propuestas”.

 La partitura que vamos a ejecutar durante la crisis ya está escrita, las medidas ya están en implementación y no podemos cambiar el curso central de acción ya programado. Desde la política lo que importa es no fallar en la identificación de las etapas en que nos encontremos y en los mejores medios que se empleen para enfrentarla.

 Si esta es la evolución esperada de la pandemia (es decir, finalizando lo principal de la crisis en junio), quiere decir que se está pensando en una cima en algo más de un mes (principios de mayo) y no después, puesto que ya llevamos cerca de tres semanas desde el inicio de la expansión del virus en nuestro país.

 Puede que las expectativas resulten correctas o no. Lo que importa es que los principales actores empezarán a tomar decisiones pensando que este es el curso más probable de los acontecimientos. Ambas cosas (cima de la crisis y declinación esperada) son importantes, y se utilizan para decidir qué se puede hacer, desde puestos de responsabilidad, en las próximas semanas.

 Lo decisivo es que se ubica en el tiempo las mejores oportunidades para presentar propuestas y medidas específicas, así como identificar los mejores canales para comunicarlas eficientemente.

 Durante todo el tiempo en que la pandemia se mantiene en la parte alta del ciclo (abril), lo que interesa es casi en exclusiva las medidas de mitigación de la crisis que se pueden emprender. No estamos en el peor escenario es cierto, pero aun en la situación en que nos encontramos, los sistemas de atención de pacientes críticos pueden verse sobrepasados y ya están en el límite.

 Hay que poner atención en los sectores más vulnerables. Estos son aquellos a los que se les pide seguir instrucciones que no están en condiciones de implementar. En decenas de campamentos se les pide que se lavan las manos con frecuencia, cuando carecen de agua potable.

 A partir de fines de abril y primera quincena de mayo hay que adelantarse a poner el énfasis en proponer iniciativas que ya no se relacionan con la pandemia sino en el empleo y el reinicio de actividades económicas. Mientras que, a partir de junio, se pueden preparar las iniciativas destinadas a normalizar la situación.

 La oposición tiene que ser empática y oportuna. Equivocarse en los tiempos y en los canales que se emplean es un error muy contraproducente, tal como lo demostró el representante de Latam, que se equivocó en todos: pidiendo ayuda para la empresa en la etapa inicial y haciéndolo por televisión, un medio de comunicación masiva, lo cual amplificó en pocas horas un desatino inexplicable.

 Lo que va a importar más pasadas ocho semanas, ya no será centralmente la pandemia sino la pérdida del empleo y el quiebre masivo de empresas. Hay que preparar las propuestas para ese momento: por ahora, cuando entramos en lo más álgido de la crisis, sería un desatino dedicarse a hablar de ello.

 Hay que ver la situación tal como si se tratara de vasos comunicantes, allí donde descienda la agenda derivada de la pandemia, subirá la agenda económico y social. A medida que este traslado se verifique la demanda social se reactivará. Pero cada día tiene su afán y ahora nos toca internarnos en lo más difícil.

Víctor Maldonado R.

Recuperación en el tercer trimestre

Mario Marcel proyectó una recuperación de la economía chilena a contar del tercer trimestre de 2020.

 Mario Marcel, presidente del Banco Central

 Experimentamos hoy “un freno muy fuerte de la economía, pero que sabemos que tiene una duración limitada; esto no es una recesión donde uno no ve la luz al final del túnel. Podemos tener dudas de si las medidas restrictivas se van a extender hasta mayo o junio, pero sabemos que tiene un final, y eso nos ayuda a tomar nuestras decisiones y ordenar las políticas públicas”.

 “Si logramos que durante estos meses las empresas sobrevivan, que los trabajadores no pierdan su vínculo laboral, y que el sistema financiero se mantenga sólido, eso significa que al final de estas restricciones podemos recuperar relativamente rápido la actividad”.

Legislar para no limosnear

Piñera pidió un gesto de las isapres, logrando un acuerdo para aplazar a noviembre el incremento de los planes. La posición aboga por legislar para no pedir.

 Senadora Carolina Goic (DC).

 “No nos olvidemos que el primer gesto que hicieron las isapres frente a la peor pandemia que hemos enfrentado no solo en Chile sino que en el mundo fue el aumento de los planes. En la salud no podemos depender de gestos o de postergaciones ante solicitudes del Presidente, lo que tenemos que hacer es una reforma estructural”.

 Senadora Yasna Provoste (DC)

 Piñera “cree que el país es su empresa” y que la relación con los grupos empresariales como es la Asociación de Isapres es como si fueran “sus socios” y que “trata de solucionar problemas con favores y en 3 meses la cuenta la vuelven a pagar todos los chilenos”. Habría que avisarle a Piñera, que “Chile no es su empresa. Tenemos leyes e instituciones que deben funcionar”.

Querella contra alcaldes

Felipe Harboe se refirió a la querella por Ley de Seguridad del Estado que presentará el Gobierno contra el alcalde de Quirihue y Coelemu por bloquear las rutas para evitar que lleguen contagiados con coronavirus a sus recintos médicos.

 Senador Felipe Harboe (PPD)

 “No estoy de acuerdo con la actitud de los alcaldes de bloquear el paso a personas que están enfermas de coronavirus. No lo comparto”.

 Es “absolutamente desproporcionada y politizada una querella del ministro del Interior por Ley de Seguridad del Estado contra los alcaldes, que además, son de oposición”.

 “Aquí lo que hay es evidentemente una intencionalidad política detrás de esta querella, toda vez que el mismo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, nunca se querelló contra aquellos que en la marcha del Rechazo -por ejemplo- andaban con armas o agredieron a periodistas. A mí me parece que hay un doble estándar en esto”.

