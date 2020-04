Servicio de Salud Magallanes llama a concurso público a 25 profesionales para contingencia sanitaria

El portal web Empleos Públicos a nombre del SERVICIO DE SALUD MAGALLANES ha convocado a concurso para llenar 25 vacantes por PERSONAL DE REFUERZO POR EMERGENCIA SANITARIA, para Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

PERSONAL DE REFUERZO POR CONTINGENCIA SANITARIA; Médico Cirujano, Enfermeros (as), Nutricionistas, Trabajadores (as) Sociales, T.E.N.S, Kinesiólogos (as), Matrones (as), Auxiliares.

Se requieren por Contingencia Sanitaria



PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD





Cargos

Estamento

Enfermeros (as)

Profesional

Nutricionistas

Profesional

Trabajadores (as) Sociales

Profesional

T.E.N.S. (Enfermería y Farmacia)

Técnico

Kinesiólogos (as)

Profesional

Tecnólogos Médicos (Rayos y Laboratorio)

Profesional

Matronas (es)

Profesional

Auxiliares (Apoyo y Alimentación)

Auxiliar

Médicos Cirujanos

Médico

Profesionales que deseen postular pueden acceder al siguiente link:

https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convFicha.aspx?i=60771&c=0&j=0&tipo=avisopizarronficha