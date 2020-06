9 personas son nuevos casos de Covid19 en Magallanes las recientes 24 horas

El reporte diario del Covid19 en la región de Magallanes del día de hoy sábado señala 9 casos nuevos, totalizando 1.81 personas contagiadas.

19 personas han fallecido en total por el contagio de Covid19 desde el inicio de esta epidemia.

Se notificaron 9 casos nuevos de Coronavirus

Este fin de semana todas los Seremis de Salud del país en conjunto con autoridades regionales y comunales efectuaron actividades de difusión a la ciudadanía sobre las Residencias Sanitarias. Estos espacios, habilitados por los Servicios de Salud, tienen como fin otorgar a las personas diagnosticadas con Covid-19 y sus contactos estrechos, un espacio para cumplir con toda tranquilidad y sin costo alguno, el periodo de aislamiento de 14 días que indica la Autoridad Sanitaria.

Este es el mensaje que entregaron esta mañana el Intendente Regional, José Fernández y el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al Director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes y la SEREMI de Salud, Mariela Rojas.

De esta forma, estos dispositivos pasan a ser una estrategia que impulsa el Ministerio de Salud para controlar la propagación del Covid-19. Se encuentran destinadas a las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de aislamiento o porque viven con personas de riesgo en sus casas y que lógicamente no quieren exponerlos.

El Intendente José Fernández explicó que actualmente la región cuenta con 207 habitaciones para recibir a las personas positivas a Covid -19 o a sus contactos estrechos y que no tengan la posibilidad de pasar sus cuarentenas en sus casas. “Aqui reciben toda la atención necesaria. Tienen una habitación independiente con baño privado y reciben las comidas, tienen asistencia médica por lo que se encuentran muy bien atendidos”, explicó.

El Alcalde Claudio Radonich manifestó su satisfacción de contar en la ciudad de Punta Arenas con más de 150 cupos en las residencias sanitarias para personas que al ser casos positivos o contactos, pueden cumplir su aislamiento fuera de sus casas. “Por ejemplo, si tienen abuelos o viven con personas crónicas o son muchos en un hogar, existe esta opción gratuita donde los pacientes contarán con las cuatro comidas diarias, serán bien atendidos y serán chequeados permanente con personal médico, pero por sobre todo dando la posibilidad que sus familias y sus contactos no se contagien”.

Se estima que cada persona que concurre a una residencia, puede evitar que entre dos a tres personas más se contagien con este virus.

En tanto, la SEREMI de Salud, explicó que esta actividad en conjunto tiene como finalidad mostrar las residencias sanitarias como una alternativa muy viable para las personas que deben cumplir aislamiento y que en sus casas por un tema de espacio se les dificulta el distanciamiento social. La idea es poder difundir aún más estos espacios y dar un mayor uso a las residencias sanitarias habilitadas en las cuatro provincias. Mariela Rojas, acotó, que quienes opten por esta alternativa, no sólo protegen a sus familias o a su entorno más cercano, sino que nos ayudan también a detener la propagación de virus.

Las personas que requieran acceder a una residencia sanitaria pueden comunicarse con la Seremi de Salud o con los equipos de salud de atención primaria y Hospitales. El Director del Servicio de Salud de Magallanes, Nelson Reyes, informó que actualmente se cuenta con 207 cupos en residencias y hay una ocupación actual de 18. Se destacó la labor de los distintos equipos de salud que se encuentra en cada residencia sanitaria a cargo del debido cumplimiento de las cuarentenas como del monitoreo de los pacientes que allí se alojen.

Fiscalización Deliverys

En otro ámbito, la SEREMI Mariela Rojas explicó que también se está fortaleciendo la estrategia de vigilancia en locales, centros comerciales, empresas de servicio, entre otros. Lo anterior, para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias en estos tiempos de Covid. De esta forma en un operativo en conjunto con el Ejército y Carabineros Se efectuó este viernes una inspección nocturna a los servicios de delivery. “estos servicio de reparto y entrega se han convertido en una importante y preferida alternativa para los magallánicos”, indicó.

Señaló la Autoridad que durante las inspecciones se fiscalizó el adecuado cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, asegurando que los productos que llegan a los distintos hogares hayan sido elaborados de acuerdo a las normativas sanitarias, tanto las personas que preparan los alimentos como los productos que se utilizan y su adecuada conservación.

Manifestó que durante esta Semana se ha enfatizado en la importancia de mantener como comunidad una actitud preventiva y de autocuidado. “La reapertura de locales y centros comerciales deben enmarcarse en el cumplimiento estricto de las distintas medidas que impliquen proteger la salud de los trabajadores y de los usuarios. No podemos olvidarnos que estamos en una Pandemia aún se encuentra activa y puede permanecer presente por semanas o meses. Esperamos que las personas que están acudiendo a estos espacios no lo hagan en forma masiva, ni en grupos, cuidando siempre el distanciamiento social y evitando las aglomeraciones”.

Agregó que el tiempo de exposición también es un factor que incide en la generación de casos. Por lo mismo, si se concurre a estos espacios, se les sugiere que su permanencia sea breve y vaya a lo preciso. No podemos olvidar lo aprendido, debemos cuidarnos, evitando poner en riesgo a nuestro entorno, existe la posibilidad cierta de convertirnos en vectores de este virus por las diversas exposiciones a las cuales podemos estar expuestos innecesariamente.



Reporte de casos

La SEREMI indicó que Magallanes registra hoy 9 casos de coronavirus, cuatro del 4 de junio y cinco del 5 de junio.



De los 9 casos, 8 son de Punta Arenas y 1 de Puerto Natales. Todos sintomáticos. A la fecha Magallanes registra 1.081 casos en total de COVID19, mientras que Punta Arenas alcanza a las 1.034 notificaciones y Puerto Natales queda con 14 casos.



La tasa acumulada de casos en Magallanes es de 606 por 100 mil habitantes. La proyección se mantiene en 6 casos promedio diarios.

En la actualidad hay 1020 pacientes recuperados y 42 activos.

En materia de exámenes, a la fecha a nivel regional se han realizado 8.301 PCR. La positividad es de 13,02%.

De acuerdo al informe del Hospital Clínico de Magallanes existen hoy 80 personas internadas en este recinto de salud.

19 relacionados a coronavirus, de los cuales hay 15 en aislamiento, 5 covid positivo y 10 sospecha. En la Unidad de Paciente Críticos hay 3 pacientes positivos con soporte respiratorio.



La letalidad está en un rango de 1,76% y la gravedad es de 0,28%, de pacientes conectados a ventilación mecánica.



En la red asistencial regional la ocupación de camas críticas es de un 47,5%, y la de ventiladores mecánicos es de un 32,2%.



Este viernes se efectuaron 65 inspecciones para verificar cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos de COVID-19, contactos estrechos, además de cuarentenas preventivas. Lo que da un total regional a la fecha de 6.562 fiscalizaciones y 68 sumarios.

La SEREMI concluyó su informe señalando que “Nos mantenemos en una situación expectante que requiere el máximo aporte de la comunidad y en especial de los casos positivos y sus contactos estrechos. Esta Seremi de Salud pondrá especial énfasis en dicha población. Ante el incumplimientos de la cuarentena obligatoria indicada por esta Autoridad Sanitaria, se ordenará el ingreso obligatorio a una residencia sanitaria”.

Aseveró que la salud de la gran mayoría no puede ser puesta en riesgo por irresponsables. El coronavirus seguirá representando un riesgo para todos, a menos que exista una vacuna.

Mientras esto no suceda, puntualizó, debemos continuar en la senda de prevención: salir lo estrictamente necesario, usar siempre mascarillas, evitar espacios muy concurridos, lavarse las manos constantemente y reforzar con alcohol gel.

“Ayúdenos en esta labor tan importante de contener la pandemia, su actitud preventiva y de autocuidado representan un aporte fundamental en esta lucha”, enfatizó.

SEREMI de Salud Magallanes:

INTENDENTE REGIONAL JOSE FERNÁNDEZ.

EVOLUCIÓN DEL COVID EN LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO EN MAGALLANES.

Recordemos que el viernes 5 de junio el número de casos nuevos de Covid19 en Magallanes fue de 3 personas contagiadas.

A su vez, el pasado jueves 4 de junio, el número de nuevos casos diarios fue de 6 nuevos contagiados.

El día martes 2 de junio, recién pasado, en la región de Magallanes el total de nuevos casos contagiados fue de 3 personas.