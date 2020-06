Concurso fotográfico «Ojo de Pez» busca las mejores imágenes de los ecosistemas acuáticos de Chile

Con un llamado a “bucear” en sus archivos fotográficos, lanzan nueva versión del concurso fotográfico Ojo de Pez, cuyo premio principal es integrar una expedición Antártica

Valdivia, martes 16 de junio de 2020.- Revisar fotografías de nuestro país y postular, ese es el llamado que hace la organización del concurso fotográfico Ojo de Pez que busca poner en valor los lagos, lagunas, ríos, humedales y mares. La iniciativa, desde el año 2003, promueve salir a capturar las más bellas imágenes de paisajes acuáticos de Chile, sin embargo, este año la invitación estimula a “sumergirse” en el archivo fotográfico personal o familiar de los participantes.

Hasta el viernes 14 de agosto estarán abiertas las postulaciones al concurso organizado por el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) de la Universidad Austral de Chile (UACh), el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), el PAR Explora Los Ríos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el Instituto Antártico Chileno (INACH).

El premio principal será participar de una excursión a la Antártica, una posibilidad única de conocer el Continente Blanco. Dentro de los premios también se entregarán más de dos millones de pesos a repartir en tarjetas de regalo y libros. Además, las mejores fotografías serán parte de una gira de exposiciones que incluyen Valdivia, Santiago y Punta Arenas.

A través del sitio web www.ojopez.cl se puede postular hasta tres fotografías en alguna de las categorías abiertas de esta versión: paisaje; trabajo y conservación acuática; flora y fauna acuática; y ambientes antárticos y subantárticos.

Cabe señalar que las postulaciones están abiertas para personas mayores de 10 años ya sean profesionales de la fotografía o aficionados a este arte.

La versión 2019 del concurso recibió 507 fotografías desde todo el país y la imagen ganadora fue “El vuelo a casa” de Andrés Contreras Alvarado de Valdivia. En febrero pasado el premiado llegó al continente antártico. “Vi un paisaje que no me esperaba encontrar, inimaginado, casualmente el día estaba despejado y las nubes estaban muy altas, entonces podíamos ver los cerros, las diferentes tonalidades de colores, se podían observar perfectamente los glaciares, había una luz muy bonita sobre el mar, fue bien mágico el poder viajar allá. Mi parte favorita fue poder navegar por la bahía Fildes, fue una experiencia maravillosa, es algo que nunca me había imaginado vivir” señaló a INACH.

El Concurso Fotográfico Ojo de Pez 2020 cuenta con el auspicio de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, y la Escuela de Biología Marina, ambas de la UACh. Además, posee la colaboración del Museo de la Exploración R. A. Phillipi de la UACh.

