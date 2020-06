Este domingo 28 de junio registran un nuevo caso de Covid19 en Puerto Williams: en las recientes 24 horas totalizan de 12 nuevos casos

Tras más de un mes sin contagios, la capital provincial registra un nuevo paciente positivo a Covid-19. Totaliza 22 casos positivos, con 21 de ellos recuperados.Según el sistema de Epivigila del Ministerio de Salud, se notificaron 12 casos nuevos de COVID-19 este domingo 28 de junio en la región, de los cuales 5 corresponden a personas sintomáticos, 6 asintomáticos y 1 caso categorizado como no notificado. Así lo informó el Jefe (S) de Departamento de Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo.Explicó que de acuerdo a este sistema, a la fecha en Magallanes se registran 1.435 casos en total de coronavirus, siendo la tasa acumulada de casos es de 805 por 100 mil habitantes.En materia de exámenes, a la fecha a nivel regional se han realizado 11.669 PCR y la positividad se mantiene en un 12,30%.De acuerdo a la información proporcionado por el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) hoy se registran 9 pacientes positivos a coronavirus, 7 en aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC), ambos con soporte respiratorio.Los pacientes COVID positivos corresponden al 9,4% del total de personas internadas en el Hospital Clínico de Magallanes.La letalidad está en un rango de 1,05% y se mantiene gravedad de 0,14%, de pacientes conectados a ventilación mecánica.En cuanto a las fiscalizaciones de cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos a coronavirus como de contactos estrechos, este sábado se efectuaron 144 inspecciones con dos sumarios cursados, con lo cual alcanzamos un total de 8.074 fiscalizaciones y 81 sumarios a nivel regional.Residencias SanitariasEduardo Castillo, destacó la importancia de una de las estrategias que ha instaurado el Gobierno y el Ministerio de Salud para controlar y manejar esta Pandemia de COVID-19. Me refirió a las Residencias Sanitarias, las cuales han sido traspasadas a esta Autoridad Sanitaria para su administración y gestión. Manifestó que las residencias otorgan un espacio con todas las comodidades y atención en salud para los casos positivos COVID-19 y contactos estrechos, asegurando que estas personas tengan las condiciones para cumplir adecuadamente su cuarentena. De esta forma, protegemos también la salud de población y aprovechamos de contener este virus.Hoy hay 124 personas en residencias sanitarias en la región de un universo de 216 habitaciones, generando una ocupación superior al 50%.Cabe señalar que contamos con residencias en las cuatro provincias en la región.Respecto a las situaciones ya descritas que involucran la prohibición de funcionamiento de dos empresas y las acciones tomadas en cuanto a aislamientos y tomas de PCR, el profesional indicó que respecto al brote de la constructora de Puerto Natales, de los 45 trabajadores: 18 son positivos a Covid-19, 24 han resultados negativos a coronavirus y hay 3 resultados pendientes. De los contactos estrechos comunitarios: 10 han resultado negativos, 3 resultados se encuentran pendientes y hay 14 muestras por tomar. Hay 18 casos positivos que están actualmente en residencia sanitaria.Respecto a la Planta Pesquera, también de Puerto Natales, debemos señalar que hay 124 trabajadores activos en esta planta. A la fecha hay un caso confirmado como positivo COVID-19 y ya fueron tomadas 119 PCR, las cuales fueron despachas a primera hora hacia Punta Arenas.En este sentido, la Oficina Provincial mantiene una estricta vigilancia a los aislamientos y cuarentenas ya instauradas, a través de la fiscalización a cuarentenas. Ayer se efectuaron en esta localidad 60 inspecciones y respecto al brote inicial se han realizado a la fecha 180 fiscalizaciones en total.Informó que también se encuentra en estudio un caso positivo de una auxiliar del servicio de aseo al Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, quien se efectuó el examen de PCR, ya que se preparaba para retornar a su ciudad de origen.Esta paciente, que se encuentra asintomática, se mantenía fuera de sus funciones con licencia médica desde hace una semana. Ante lo cual, ha sido descartado el contacto con los funcionarios del Hospital. De esta trabajadora se establecieron 9 contactos estrechos con sus cuarentenas preventivas.Respecto a la situación que afecta a una distribuidora de alimentos en Punta Arenas, se han recibido tres nuevas confirmaciones de casos positivos. Por lo tanto, de los tres primeros casos notificados e informados el día de ayer, hoy ya tenemos un total seis casos positivos de COVID-19 y se encuentra en estudio los contactos estrechos. Al final del día se actualizará esta información.Recordamos, que en relación a las situaciones relatadas, la Autoridad Sanitaria se encuentran en pleno desarrollo de las investigaciones epidemiológicas, por lo cual continuaremos entregando mayores antecedentes en los próximos días.El Jefe(S) del Departamento de Acción Sanitaria, Eduardo Castillo, aseveró que el aumento de casos de los últimos días no nos puede dejar indiferentes como comunidad, estamos a tiempo de colaborar con el trabajo de las autoridades y del sector salud, impidiendo el alza de nuevas notificaciones en la región a través del cumplimiento de las medidas sanitarias, resguardando la salud pública, es decir, la salud de todos.“Practiquemos el autocuidado, quedémonos en casa y sólo salgamos si es realmente necesario. Al salir use mascarillas y alcohol gel. Seamos concisos en los trámites, reduciendo la exposición en lugares con públicos y en donde puedan generarse las aglomeraciones. Al llegar a casa, antes de saludar a la familia, debemos lavarnos las manos con abundante agua y jabón por lo menos por 40 segundos”, puntualizó.Agregó que es importante, no visitar a adultos mayores, familiares y a amigos en sus hogares, para no colocarlos en riesgo ni exponernos usted a un riesgo, recuerde que este virus está presente a nivel comunitario y hay quienes pueden ser asintomáticos a esta enfermedad.

Compartir Pin 6 Compartir