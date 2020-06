Fiscal Regional alzó la voz por suspensión de juicios orales hasta septiembre: Corte de Apelaciones informó que Corte Suprema tomó la decisión por prórroga del Estado de catástrofe

Debido a la prórroga del Estado de Catástrofe decretada el martes 16 de junio, el tribunal, por aplicación de la Ley 21.226 y el Acta 53, debió reprogramar todas las audiencias de juicio para después del término de dicha prórroga, vale decir, a partir del 22 de septiembre próximo. La Instrucción fue emanada de la Corte Suprema y bajada por las respectivas cortes de apelaciones de cada región. Sin embargo quien no quedó para nada contento fue el mismo fiscal Eugenio campos quien dijo que es una decisión que no se conversó entre las partes., es decir los intervinientes.

«Fue como un balde de agua fría -argumentó el Fiscal Campos- nosotros como Ministerio Público estamos dispuestos a realizar juicios orales por sistema de videoconferencia, hay que analizar por cierto esta nueva circunstancia, pero, como señalamos con fuerza, acá nos encontramos que al parecer los juicios orales se verán retrasados hasta mediados del mes de septiembre. Eso, desde el punto de vista de la persecución penal, ya que ésta tiene que ser ágil y tiene que ser oportuna.»

Señaló Campos que «hay varios principios que están en juego entre ellos el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, pero nos preocupa más el caso de las víctimas, porque esta situación podría generar mantos de impunidad si es que la justicia no es oportuna.» La comunidad no puede seguir esperando, y «reconocer que esta modalidad de videoconferencia permite un contacto directo que no vulnera derechos ni garantías fundamentales», señaló el persecutor regional.

Informó el Fiscal Campos que en este momento en Magallanes, tenemos 48 juicios orales suspendidos, sin contar todo el trabajo que realiza el Juzgado de Garantía en las cuatro ciudades de la región.



Sin perjuicio de ello, el magistrado Guillermo Cádiz explicó que en este nuevo escenario, las partes podrán adelantar algunos juicios de común acuerdo o bien, a solicitud de alguno de ellos y sólo previa audiencia en la que se escuche a todos los intervinientes, podrían calificarse de casos urgentes, adelantando su realización.



Explicó el magistrado Cádiz que durante las pasadas dos semanas se realizaron un total de 6 juicios, lo que fue posible única y exclusivamente porque hubo acuerdo expreso entre la Fiscalía y la Defensoría, cosa que no ocurrió con los que se iban a realizar a partir de hoy (acabado el plazo original de vigencia del Estado de Catástrofe), pues la última institución impugnó que se realizaran vía remota, a través de sendos recursos de Protección, de los que ya se desistió producto de que fueron reprogramados debido a la prórroga del estado de excepción.