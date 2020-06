Gabinete para concordar fuera y consolidar dentro – Víctor Maldonado – Opiniones

 Regularmente no hay cambio de gabinete durante la ocurrencia de una crisis. Pero llega a ocurrir cuando la situación excepcional se prolonga por un periodo de tiempo muy amplio, y los déficits de gestión se hacen sentir con gran intensidad. No hubo señales externas antes del cambio, “la procesión fue por dentro”, la necesidad existía y se manifestó ayer.

 La carencia que estaba sintiendo el gobierno es de carácter político. No hay espacio para tener figuras en la primera línea que no cumplan a cabalidad con el total de las funciones que se esperan de ellas. La proximidad personal con Piñera ya no es condición suficiente para ser ministro, puesto que el mismo mandatario ha perdido poder y requiere tener cerca personas que le aporten la capacidad de establecer buenas relaciones con la oposición, pero desde una clara identificación con los partidos que dan sustento político al Ejecutivo.

 Es significativo que, al momento de tomar juramento a los “nuevos” ministros, Piñera relevara el hecho de que está en curso la negociación de un acuerdo con “los que quieran” en la oposición. Esto quiere decir que el ajuste ministerial y las conversaciones en desarrollo están relacionados.

 Si la necesidad de alcanzar un acuerdo con la centroizquierda estuviera en duda, o el Presidente hubiera reevaluado su pertinencia, difícilmente lo hubiera mencionado en una oportunidad en que la opinión pública estaba pendiente de sus palabras. Es posible que la proximidad de la concreción de este acercamiento con los opositores obligara el ajuste del Comité Político.

 La situación que se producirá en pocos días es fácil de imaginar. De un acuerdo exitoso salen beneficiados sus protagonistas: en este caso el convocante (Piñera) y quienes logran que se implemente parte de sus propuestas para la emergencia (la oposición). De allí que lo que se requiere es que, justo cuando se establece un logro con los otros actores políticos, no se produzca en paralelo un conflicto en el frente interno. Si esto estuviera fuera de las posibilidades de ocurrencia este ajuste ministerial (pequeño pero en puestos determinantes) jamás se hubiera producido.

 Entran en el Comité Político dos expertos en relaciones políticas, representativos de los partidos principales, que gozan de prestigio dentro y fuera de sus filas, y que tienen un conocimiento prolongado de los principales personajes de la escena política.

 Es decir, la conducción política se ha reforzado y se equilibra. Los partidos oficialistas tienen “a uno de los suyos” en Palacio, personas a las que no se les tiene que dar largas explicaciones para que sepan cómo van las cosas. Al mismo tiempo, ellos han estado trabajando con Piñera por mucho tiempo, por lo que éste puede depositar confianza y esperar buenos resultados.

 Puede que ni RN ni la UDI tengan un rol destacado en las tratativas, pero estarán más cerca de la cúspide del Ejecutivo. El gobierno está jugando bien. Para que la oposición haga lo mismo debe tener muy claro cuál será su próximo paso, luego que se concrete el entendimiento inicial. Si consolida su incipiente unidad demostrará estar a la altura de sus responsabilidades.

Víctor Maldonado R.

Cambio de gabinete

En la oposición se han producido las primeras reacciones al cambio de gabinete,

 Fuad Chahín, presidente DC

 «Yo veo el cambio de gabinete como lo ven todos los chilenos, esto es una silla musical, un enroque acotado que deja claro cuáles son las prioridades del Gobierno, que en vez de estar preocupado de resolver los problemas del país en esta crisis sanitaria y en la crisis humanitaria por los efectos económicos y sociales de la pandemia, lo que hace es preocuparse de resolver los problemas de Chile Vamos».

 «Lo que hace entonces (el Gobierno) es hacer un ajuste a la medida de los partidos políticos de su coalición y no de la necesidad del país y eso me parece preocupante, demuestra una desconexión total con las urgencias del país».

 Álvaro Elizalde (PS)

 «Estamos enfrentando la crisis sanitaria y económica más grande del último siglo, y el Presidente se pone a jugar a la sillita musical».

 «El cambio de gabinete corresponde más bien a un enroque para compensar a los partidos de la coalición de gobierno. Lamentablemente, no se hace cargo de las áreas críticas en que ha tenido un mal desempeño para enfrentar la emergencia».

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Básicamente, este cambio de gabinete no es más que para acomodar a Renovación Nacional y a la UDI, no hay mayor novedad en esto que ha pasado”, al referirse al ajuste ministerial de este mediodía que afectó a las carteras de Vivienda, Desarrollo Social y Secretaria General de la Presidencia (SEGPRES).

 “Este ha sido un reacomodo político. Qué es lo que le dice este cambio parcial de gabinete a la gente, a la ciudadanía. Básicamente nada, porque los partidos políticos tienen ahora la preeminencia, no los independientes”.

 “Es decir, este es como el epílogo del cambio de gabinete pasado, porque tanto como RN y la UDI habían quedado muy insatisfechos”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Por momentos y materias, son cambios pocos relevantes para la magnitud de la crisis actual. Inexplicable la permanencia de Mañalich, que ha fracasado estrepitosamente en sus proyecciones y su gestión».

 Catalina Pérez, presidente RD

 «No veo ningún cambio significativo, sólo pequeños enroques que parecen obedecer más a una disputa de poder al interior de Chile Vamos que una mirada de las necesidades del país. Estamos atravesando una de las crisis más grande de la historia, los hospitales colapsan, las familias están pasando hambre, crece el desempleo y parece que el gobierno continúa mirándose el ombligo».

 Javiera Toro, presidenta Comunes

 «Mientras Chile espera que se enmienden las malas decisiones que cuestan vida y hambre, el Presidente Piñera juega a las sillas musicales. Necesitamos un gobierno que ponga por delante las necesidades de las mayorías y deje de lado los cálculos políticos».

