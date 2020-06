Los corrales de Piñera para los fondos AFP – Sergio Reyes – Opiniones

Este miércoles 10 de junio, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirá a las 15:30 horas, por segunda vez, para debatir el proyecto de ley presentado por el gobierno para restringir la flexibilidad de movimiento entre los multi-fondos de pensiones. Ahora, esto se puede lograr con cierta rapidez ingresando en la web a su cuenta y moviendo fondos entre las alternativas que existen. Por ejemplo, se pueden mover rápidamente fondos desde la cuenta A, la más agresiva que puede ganar mucho o perder mucho, dependiendo del mercado bursátil, a la cuenta E, más conservadora y menos riesgosa. Aparte de esto, el gobierno por medio de esta ley busca limitar la participación de algunos agentes asesores financieros de los cotizantes.

La citación para la sesión de la Comisión de Hacienda dice, que “tiene por objeto tratar el proyecto de ley, iniciado en Mensaje que “Modifica la leyes N°s 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados (Boletín N° 10.162-05), con urgencia calificada de “Suma”. Iniciar con audiencias pendientes de sesión anterior, la Asociación Gremial de Asesores Previsionales de Chile AGAP, señor Ann Clark Guzmán y el representante de organización Felices y Forrados, señor Gino Lorenzini Barrios. Luego, continuar con los siguientes invitados: El Pesidente del Banco Central, señor Mario Marcel, ex Superintendente de AFP, Valores y Seguros, señor Alejandro Ferreiro Yazigi, Integrante de la Excomisión Asesora Presidencial de Gobierno anterior, señor Eduardo Engel Goetz.”

El ejecutivo le impuso “suma urgencia” al tratamiento de esta ley, lo que implica que una decisión debería estar lista para el domingo 14 de junio. Luego de la primera sesión, ya se empezaban a levantar las peticiones al Ministro de Hacienda, único expositor de esa sesión, para que levanten la urgencia dada la cantidad de exposiciones que son necesarias.

La presencia de Gino Lorenzini, del grupo de asesores de fondos de pensiones “Felices y Forrados” (FyF) promete ser explosiva tanto por la forma como el contenido que éste le impondrá al tema. Uno de los elementos de esta ley intenta dejar esa organización fuera de servicio. FyF ofrece a los cotizantes un servicio por un precio anual de $24.000 pesos que les despacha información los cotizantes por medio de una aplicación internet, vía celular, que les advierte cuando mover sus ahorros previsionales a fondos ya sea más seguros o más lucrativos. FyF se jacta de tener 400.000 miembros, los que le proveen un ingreso importante para funcionar.

Lo que ahora funciona bastante ágilmente en términos de mover fondos, se busca demorar, para que no sea efectivo. No solamente los fondos cautivos no pueden ser accedidos por los cotizantes, sino que ahora además se busca dificultar la “portabilidad” entre fondos. Igualmente, la gran mayoría de los cotizantes no siguen los avatares del mercado financiero día a día para saber dónde invertir sus fondos. Este es entonces claramente un sistema financiero de ahorro cautivo, abusivo.

Esta ley es una manera más de blindar el sistema de AFPs, bueno para los ricos, malo para los trabajadores. Por eso, lo que es importante de entender es que cualquier reforma a este nefasto sistema de capitalización individual solo busca hacerlo más fuerte para los capitalistas. En realidad no tenemos un sistema de seguridad social para la vejez de los trabajadores. Urge entonces avanzar a la derogación del Decreto Ley 3500 de Pinochet, mejorado por las distintas administraciones de gobiernos tales como el de Ricardo Lagos. La voluntad popular se ha expresado pacíficamente de manera masiva en las calles de Chile damandando NO+AFP. Los partidos políticos de todos los colores y pelajes han hecho oídos sordos. Es hora ya de terminar este estado de cosas. En medio de nuestras acciones, las posiciones políticas de los profesionales de la política, partiendo por el Congreso, se van haciendo públicas, y se manifestarán con claridad en la preferencia popular cuando acudan en busca de su voto.

