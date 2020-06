Un acuerdo y una despedida – Ernesto Sepúlveda – Opiniones

Este fin de semana, se suscribió en horas de la madrugada del sábado al domingo, un esperado acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición. En efecto, sólo el PS, el PPD y el PDC, estuvieron por suscribir el “Plan de emergencia por la protección y la reactivación”. Del resto de los partidos, algunos se restaron desde el principio, otros lo fueron haciendo durante las conversaciones. El último en restarse fue RD. Nombres más nombres menos, lo que todo el país esperaba de la llamada clase política, era que fueran capaces de avanzar en un plan de rescate a personas, familias, y empleos. Probablemente lo que se logró no es todo lo que uno desearía. Pero en política los avances son así. Graduales. Aunque eso produzca frustración, enojo, o incluso conductas de infantilismo revolucionario.

Hacía semanas, que desde el desierto del ciber espacio, mi voz clamaba, pidiendo mayor audacia tanto a políticos gobernantes como opositores. Finalmente, avanzamos en algo. Se constituye un fondo de 12 mil millones de dólares, para enfrentar durante los próximos 24 meses, la pandemia Covid, y la pandemia social.

El detalle del acuerdo, lo encontramos en la página del ministerio de Hacienda www.hacienda.cl

En lo inmediato, para proteger los ingresos de las familias, se amplía la cobertura y montos del Ingreso familiar de Emergencia (IFE) , aumentando a cien mil pesos por miembro del grupo familiar. Sobre la base de una familia de 4 personas. Para familias de más de 4 integrantes se establece un mecanismo de asignación, mediante una tabla de asignación.

Se establece un aporte $USD 120 millones a los municipios. Asimismo, se realizará un aporte a organizaciones sociales de la sociedad civil, mediante un Fondo de US$ 20 millones. Se asignará a través de criterios públicos, transparentes y con rendición de cuentas.

Se incrementa gasto en Salud, entregando USD$ 500 millones al Fondo Covid 19, con énfasis en acciones de la red primaria de salud, residencias sanitarias y otros.

En materia de protección del Empleo, se fija las tasas de reemplazo en 55% para todos los trabajadores mientras esté activo el Ingreso familiar de emergencia 2.0.

Recogiendo otro punto planteado por la oposición, se establece la protección para padres, madres y cuidadores de niños en edad preescolar que son trabajadores dependientes formales. Los que no puedan efectuar su trabajo habitual a distancia, podrán acogerse a la ley de protección del empleo perfeccionada.

Se establecen medidas para fomentar el empleo, la inversión privada y pública y proveer de liquidez a las empresas.

En materia de Subsidios al empleo

o Incrementar temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación vigentes para jóvenes y mujeres desde el 40% al 60% más vulnerable

o Subsidio mensual por medio salario mínimo por un periodo de 12 meses con tope de remuneración bruta de 20 UTM ($1.000.000 aprox.)

o Establecer un crédito tributario a la contratación equivalente al 23% del valor de la remuneración de cada nuevo trabajador dependiente

Se establece que se permitirá de manera transitoria, efectuar adecuaciones horarias y de funciones, para que los trabajadores puedan adaptarse al trabajo cumpliendo con las nuevas normas sanitarias, respetando criterios de distanciamiento físico mínimos.

Se establece rápida ejecución de proyectos de Inversión Pública para 2020 y 2021. Agilizar los proyectos de la cartera del MOP y MINVU, en infraestructura hídrica, logística y viviendas.

Respecto al financiamiento Pymes, se establece mejoras a los créditos con garantía estatal FOGAPE-COVID, modificando el deducible y ampliando garantías para pequeñas empresas.

Se establece incentivos tributarios, se rebaja a la mitad el impuesto de primera categoría del régimen Pro-Pyme de la ley sobre impuesto a la renta para 2020, 2021 y 2022

Se reducirá los plazos y procedimientos regulatorios para agilizar los proyectos de inversión. En base a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad.

Se crea un Fondo de apoyo para la reconversión y capacitación de trabajadores. Dirigido a sectores más afectados por la crisis. Se Reforzará intermediación laboral y programas de capacitación digital a través de SENCE y SERCOTEC.

El acuerdo suscrito abre un espacio, imprescindible, de diálogo entre gobierno y oposición, en medio de la pandemia. El desafío que enfrentamos nos afecta a todos como nación, y del mismo modo, todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos, para salir adelante.

En medio del moderado optimismo que generó, este acuerdo, nos enteramos de la partida del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Se vio a algunos muy satisfechos, incluso celebrando. Lo que enfrentamos no permite distracciones. Festinar con la caída en desgracia de una persona, sea quien sea, es repugnante. Los errores de gestión de la pandemia, deben ser corregidos con mejor gestión. No es un problema de caras ni de temperamentos. No es momento de buscar la ventaja pequeña, es momento de grandeza y de gestos magnánimos.

Ernesto Sepúlveda Tornero .