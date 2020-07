Cuando la derrota se hace costumbre – Víctor Maldonado – Opinión

: “Cuando la derrota se hace costumbre”.

 En la Cámara de Diputados la derrota del gobierno fue una sorpresa, en el Senado era casi una certeza. Así era mucho antes que se iniciara la sesión plenaria en la que se votó el retiro del 10% de las pensiones.

 Para el oficialismo la derrota se está haciendo costumbre. Al mismo tiempo, no parece estar encontrando mayores motivos para optar por un diálogo más intenso, sino por la inflexibilidad.

 Pero la inflexibilidad no es una alternativa, es una forma de claudicar de la conducción política. No se necesita mucha habilidad para conducir un país en períodos de prosperidad, de estabilidad institucional, cuando se cuenta con un futuro previsiblemente mejor. Si esto sucede, nos guía la inercia, sin que sea indispensable la actuación de un liderazgo perfilado.

 En tiempos de crisis ocurre todo lo contrario. La situación es inédita, las dificultades se multiplican, las cartas de navegación no existen, ahora sí importa que la conducción exista y opere.

 Al inicio de esta administración, Piñera intento gobernar produciendo el quiebre de la oposición, sumando acuerdos básicos con unos cuantos. Fue un reinado de la táctica y de la búsqueda de los votos justos para aprobar proyectos.

 En menos de un año pasó de cazador a cazado. Hemos llegado a una situación en que el quiebre se ha producido en la derecha, lo que busca La Moneda es evitar que una mayoría llegue a aprobar proyectos que el oficialismo rechaza.

 Lo que no ha cambiado, ni antes ni ahora, es el reino de la táctica. Lo que se logra no es la mantención de la prosperidad (que no existe), sino la mantención de la incertidumbre institucional, unido a un decreciente deterioro de la gobernabilidad. Los espacios para encontrar soluciones se han ido estrechando.

 El gobierno claudica cuando cree que está resistiendo. En el debate de ayer, sin faltar ninguna intervención oficialista, cada una de una de ellas partió del reconocimiento anticipado de un revés inevitable y del augurio de venideras desgracias. El gobierno queda en calidad de observador.

 Todos quisieran evitar el mal mayor, pero lo están entendiendo de modo distinto. La pregunta del gobierno es: ¿se imaginan lo que ocurrirá en el futuro si este proyecto de ley se aprueba? La pregunta de la oposición ha sido: ¿se imaginan lo que ocurrirá en el presente si este proyecto no es aprobado? Y es el sentido de urgencia lo que ha terminado por conformar una mayoría favorable.

 Muchos proyectos de ley dejar de estar presente en nuestras conciencias en el momento que se dirimen en una votación en el Parlamento, en este caso estamos ante un proyecto de ley cuya historia recién empieza y que se prolongará mientras duren sus efectos.

 Quienes hayan visto los últimos noticieros de TV, habrán constatado que se dedican largos minutos a informarnos cómo se pueden cobrar el retiro de fondos y a consultar en qué se emplearán. Llevamos semanas con cientos de miles de chilenos pensando con cómo van a emplear recursos que ya consideran en camino de llegarles. Lo que el gobierno no pude garantizar es que pueda resistir la situación que se produciría si, en el último instante, les fuera arrebatados.

Víctor Maldonado R.

Aprobación en el Senado del 10%

El Senado aprobó en general retiro de fondos por 29 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención.

 Senador José Miguel Insulza (PS)

 “El Gobierno ha dejado de lado las tragedias de las clases medias (…) Lo que propone este proyecto es la única solución que queda”.

 Senadora Yasna Provoste (DC)

 «Voto a favor de los cotizantes de la AFP expuestos frente a la amenaza del derroche”. «Hablo no solo de la generosidad de las virtudes públicas, de compartir y de ser solidarios con los que menos tienen. Hablo también de la sobriedad en la moderación en el gasto y de la economía doméstica que ha mostrado el país en momentos de baja productividad».

 Senado, Jaime Quintana (PPD)

 “Hoy estos dineros son más útiles en manos de las familias que en las bolsas de valores o en los bancos».

 Senador Juan Ignacio Latorre (RD)

 La iniciativa “es pan para hoy, pero seguridad social para mañana» y su colega DC Yasna Provoste insistió en que “voto a favor de los cotizantes de la AFP expuestos frente a la amenaza del derroche. A ellos se les tilda de irresponsables cuando han expresado su apoyo a esta iniciativa».

 Senador Ricardo Lagos Weber (PPD)

 “No siendo lo mejor, es la opción que vamos a aprobar y creo que es lo que nos va a ayudar. ¿Había alternativas mejores para enfrentar la pandemia? Claro, si el Estado hubiera puesto los recursos, los chilenos no hubieran pedido, con la presión que lo están pidiendo, el retiro de sus fondos».

 Senador Alfonso de Urresti (PS)

 Contestando al ministro Briones: “Hemos escuchado recién la intervención del ministro de Hacienda y parece que vivimos en dos países distintos». «Cada una de las iniciativas que hemos discutido vienen con letra chica, requisitos, con requisitos imposibles de cumplir». «Señor ministro su política económica, de ayuda a la gente que sufre, ha sido ineficaz, tardía».

 Senador Jorge Pizarro (DC)

 “La gente en su desesperación busca soluciones extraordinarias. Todos tenemos claridad de que (el retiro) no es lo mejor. Llega un momento en que lo primero es lo primero hay que sobrevivir ahora”.

 Senador Álvaro Elizalde (PS)

 “Hay una emergencia y, ante un evidente vacío del Gobierno, el Congreso la plantea para que las personas cuenten con recursos para enfrentarla”; mientras la senadora DC Yasna Provoste dijo estar por “rebelarse contra quienes inmortalizan como dogma de fe el individualismo”.

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)

 Muchos se han preguntado por qué la centroizquierda podría apoyar una fórmula que haga que los trabajadores paguen con sus ahorros la crisis. No es algo cómodo, pero es la única opción ante la falta de respuesta del gobierno (…) Muchos no son capaces de ver lo evidente, ni los impulsores de la iniciativa ocultan información ni la ciudadanía no ve: este sistema entrega pensiones miserables con o sin el 10%, esa era la pura verdad.

Compartir Pin 0 Compartir