Retiro de fondos de AFP: reforma pasa del Senado a tercer trámite en la Cámara de Diputados, este jueves 23 de julio

Tras poco más de 10 horas de debate, la Sala del Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados a cumplir su tercer trámite, el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados de capitalización individual.

La iniciativa fue aprobada en general con 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención y la mayoría de los cambios que se introdujeron en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, fueron respaldados con una votación similar, a excepción de la disposición que reponía la creación del Fondo Solidario Colectivo de Pensiones, que fue finalmente desechado con 7 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones.

En tanto, con 29 votos a favor y 14 en contra, la Sala aprobó una disposición que señala que “los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias”.

Con la misma votación se aprobó el inciso que señala que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal, serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.

El resto de los cambios introducidos en la Comisión de Constitución, relativos al plazo para retirar los fondos o la forma en que se podrá realizar dicho retiro, fueron aprobados con la misma votación de 29 votos a favor y 14 en contra.

Otra de los cambios que se rechazó, fue el inciso que señalaba que los fondos previsionales de los afiliados, ahorrados tanto en forma obligatoria como voluntaria, serán inembargables e inexpropiables. Dicha disposición tuvo 18 votos a favor y 24 en contra.

INTENSO DEBATE

En el debate que se extendió hasta pasada la medianoche, hicieron uso de la palabra los ministros secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado; de Hacienda, Ignacio Briones y de Interior, Gonzalo Blumel.

Por su parte, hicieron uso de la palabra para fundamentar sus distintas posturas los senadores:

Alejandro Guillier:

“Esto es un triunfo de la gente; además son sus recursos y ellos sabrán cómo los destinan. (…) Las AFP son el símbolo del abuso en Chile. (…) Voto sí al 10%”.

Iván Moreira:

“Soy derecho y de derecha y Chile. Esta es una mala idea (…) y debería ser el Estado el que cubra sus necesidades, pero también dije que lo apoyaría si no quedaba otra alternativa (…) Podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón”.

Manuel José Ossandón:

“Pese a mi estado de salud me pareció que hoy no podía estar ausente. Hoy voto por el Chile real. (…) Mi voto es predecible cuando se trata de estar con los más desvalidos. Basta de tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes”.

Andrés Allamand:

“Algunos de los nuestros darán hoy los votos decisivos (…) No me corresponde enjuiciar. Acá se paga la ayuda presente con pobreza futura (…). Han sembrado expectativas y cosecharán a poco andar la frustración de mucha gente”.

José Miguel Insulza:

“El gobierno ha leído mal y tarde esta realidad. (…) El gobierno ha dejado de lado la tragedia de la clase media, mayoritaria en el país, a quienes la crisis ha golpeado con rudeza”.

Jaime Quintana:

“El Gobierno lleva más de 100 días sin establecer una regla de protección que responda a la magnitud de la crisis (…) Estamos hablando de 20 mil millones de dólares si se retira todo el 10% de los fondos. La pregunta es si deben estar esos dineros en manos de los afiliados o en el mercado financiero”.

Carlos Bianchi:

“Creemos que es importante reafirmar el concepto de derecho a la propiedad (…) Han sido décadas de abusos de las AFP y llegó la hora de ejercer ese derecho. Hicimos una serie de cambios como que esta norma sea universal”.

Isabel Allende:

“La Constitución nos dice que el Estado está al servicio de la persona humana pensando en el bien común. Las respuestas de este Gobierno han sido insuficientes. Siempre hemos dicho que la magnitud de la pandemia requiere una renta básica y esto va en la línea de la política del goteo”.

Luz Ebensperger:

“No soy de las que creen que todo está malo. El sistema ha permitido positivos indicadores en las últimas décadas. Reconozco que la ayuda a la clase media no ha avanzado lo suficiente pero este proyecto no resuelve estas necesidades porque fomentará la pobreza”.

Carlos Montes:

“Debemos decidir sobre la protección social de los habitantes, ni más ni menos. Detrás de este debate está la realidad de millones de chilenos con amplias demandas sociales sabiendo que la protección social es un derecho. El sistema de las AFP es malo porque las pensiones lo son”.

Yasna Provoste:

«Voto por aprobar el derecho de millones de chilenos y chilenas a retirar el 10% de sus ahorros. Voto por la libertad de las personas a hacer uso de sus bienes que han sido obtenidos con trabajo y sacrificio…voto por la madurez y la austeridad que ha exhibido la gente en esta pandemia»

Carmen Gloria Aravena:

«Lo que acá decidamos incidirá para bien o para mal en el destino de muchos…este escenario no puede llevarnos a buscar malas soluciones aunque sean populares. El retiro del 10% de los fondos es una política regresiva … por los ciudadanos y su futuro económico, no puedo más que votar en contra».

Ximena Órdenes:

«Han pasado meses, las familias ya no resisten más y se requiere con urgencia la inyección de recursos. Por eso voy a votar a favor…se requiere una medida universal dado que estamos en un estado de excepción y en una crisis que no ha tenido precedentes»

Juan Ignacio Latorre:

«Este es el principio del fin de las AFP, este sistema es insostenible y abre el debate de crear en Chile un verdadero sistema de seguridad social… esta reforma es pan para hoy pero seguridad social para mañana».

Rabindranath Quinteros:

«Fue necesaria una pandemia mundial para revelar lo que estaba debajo de las alfombras…el Estado que debía dar protección ha estado ausente en las necesidades esenciales de las personas…lo que estamos haciendo hoy, lo hacemos dentro del ordenamiento vigente»

David Sandoval:

“Millones de personas en campamentos, empleos informales, pobreza multidimensional, miles de jubilados con ingresos que no les permiten una vejez digna. No voto contra el gobierno, a quien reconozco los esfuerzos, pero desgraciadamente no están llegando a todos”.

Kenneth Pugh:

“Esta es una crisis humanitaria, con bases sanitarias. (…) Este debate no es sobre el sistema de AFP, es poder saber si estamos facultados para hacerlo y el Ejecutivo ha dicho que se requieren 2/3”.

Ricardo Lagos:

“Vimos un gobierno que le costó tomarle el pulso a la crisis sanitaria. En Comisión de Hacienda estamos discutiendo un bono de 500 mil, entonces había recursos (…) Se abrió la compuerta de los fondos de pensiones y no siendo lo mejor, lo vamos a apoyar”.

Francisco Chahuán:

“Los cuantiosos paquetes fiscales no han llegado con la rapidez y fluidez necesaria (…), pero todos sabemos que este es un mal proyecto, dañino y regresivo para las pensiones, que impactará no solo a los más vulnerables”.

Juan Pablo Letelier:

“Hay un altísimo sector en estado dramático, esta es la principal razón por la que aprobaremos, pero se suma la crisis de legitimidad de las AFP. (…) Se ha recurrido a este camino porque el Gobierno no nos ha dejado otra alternativa. (…) Necesitamos avanzar a un sistema de cirugía mayor de nuestras pensiones”.

Ena Von Baer:«Quiero citar al presidente Salvador Allende para demostrar que se comete un error (…) Todos los que votan hoy a favor de esta ley, espero que recuerden que han dañado profundamente la democracia”.

Rodrigo Galilea:

“No hay nadie indiferente a la situación que enfrenta la población. Las diferencias están en la forma de ayudar. El retiro de los fondos es una cuestión que siempre es atractiva pero una mala idea. Permitir que platas de emergencia se destinen a personas que no tienen problemas, es equivocado”.Jacqueline Van Rysselberghe:“Las bancadas opositoras dicen que: este proyecto ‘hay que aprobarlo porque siempre se ha llegado tarde’. Entonces, la solución es apurar las ayudas que ya se están entregando. Ningún especialista ha dicho que esta política pública es buena”.Jorge Pizarro:“Este debate nos está dejando muchas lecciones. El retiro del 10% no es lo mejor, eso es de sentido común pero hay que sobrevivir ahora, no sabemos qué va a pasar en 10 o 20 años más. Esto se combina con la desconfianza a las AFP, por eso hay que hacer una reforma sustancial al sistema”.José Miguel Durana: “Se valora el esfuerzo del Gobierno para entregar ayuda con los recursos disponibles pero hay problemas de cobertura. El voto que emito es humano, que está basado en el hecho que los chilenos necesitan ayuda ahora. Nada más es importante. Quiero entregar cierta tranquilidad a las familias”.Juan Castro«La entrega de los recursos ha sido muy burocrático, deficientes y con letra chica. La gran mayoría de la clase media chilena no está ni ha estado en los registros sociales y por tanto no recibirán ninguna ayuda…esto les da una solución»Pedro Araya«Aprobamos este proyecto porque es un caudal potente de ayuda, no es un cuenta gotas…estamos en un momento en que debemos actuar. Cuando alguien se está ahogando no vitrinea salvavidas, sino que se aferra al primero que tiene a mano» Víctor Pérez Varela«Este es un mal proyecto tanto para los que retiren y los que no retiran… es un anuncio que no va a llegar a quien más lo necesita y va a favorecer a quienes tienen más cotizaciones, no tienen lagunas y tienen más ingresos».Felipe Kast«Me preocupa la fragilidad, la simpleza y la violencia del debate. Con este proyecto los dueños de las AFP salen beneficiados…las pensiones es una de las urgencias más importantes del país…Necesitamos que el gobierno se endeude y haga una transferencia directa a los hogares». Guido Girardi«¿Dónde ha estado el Estado para ir en ayuda y que las personas puedan cumplir con las instrucciones sanitarias…ha sido inexistente para sectores de la clase media y frente al abandono , la ausencia absoluta y dar la espalda a la ciudadanía creo que estamos haciendo lo correcto».Juan Antonio Coloma:”Si hay algo impresentable, es que se busque mitigar los efectos del Covid, recurriendo a los fondos de pensiones, porque sabemos que dinamita cualquier esfuerzo por mejorar las jubilaciones (…) Porque me duele la pobreza, hay que solucionar los problemas de fondo”.Felipe Harboe:“No me gusta que los trabajadores usen sus escasos fondos para pagar esta crisis y disminuir sus pensiones futuras, pero llegamos esto no por populismo, sino por la indolencia de un gobierno que no fue capaz, o no quiso, entender la magnitud de la crisis”.Carolina Goic:“Uno escucha día tras día que las ayudas no han llegado y ha sido por la incapacidad del gobierno, que una vez más llega tarde (…) y el anuncio deja fuera, nuevamente, a la clase media; entonces, estamos haciéndonos cargo de la desesperanza y urgencia de la gente”.Rafael Prohens:“Nuestra sociedad ha sufrido y está sufriendo y además tenemos un gobierno que ha llegado tarde (…), en especial para la clase media. (…) Hay ciertas normas que todos debemos respetar. Con los que he conversado convergen en que la Cámara se saltó, a través de un resquicio, el quórum”.Alejandro García Huidobro:“Los acuerdos son los que necesita nuestro país. (…) Tenemos que ser respetuosos con las decisiones que tomamos; respecto al quórum, tenemos que cumplir el compromiso cuando asumimos. Van a perder todos, quienes retiren fondos y los que no”.Alfonso De Urresti“Veo que el Gobierno vive en un mundo paralelo. Este proyecto no solo cala en los sectores sociales más vulnerables sino a todos porque no están llegando las políticas públicas de las que habla el Gobierno. Acá hablamos de universalidad porque afecta a todos la crisis”.

Jorge Soria

“Voto a favor pensando en los miles de compatriotas que han muerto y los que hoy están en un hospital. Voto a favor para que, a partir de mañana, nos sentemos sin diferencias políticas, a diseñar un nuevo sistema de pensiones justo y solidario”.

José García Ruminot“Cualquier sistema de pensiones sea mixto, de reparto o de capitalización individual, necesita más ahorro, no menos. Esto va a permitir que tres millones de trabajadores retiren el 100% de sus ahorros. Ellos van a tener que reiniciar su historia previsional y eso va a afectar gravemente su calidad de vida”.

Alejandro Navarro“Hoy es un día de alegría para Chile. La gente hace mucho tiempo dejó de creer en el Gobierno. Han sido incapaces de salvar a la gente, por eso la gente se va a salvar a sí misma con su plata. Empezó el principio del fin de las AFP. Si no terminan ahora, lo harán con la Asamblea Constituyente”.

Adriana Muñoz

“Hay cerca de 2 millones de trabajadores que están en sus casas apenas subsistiendo. Para apoyarlos surgieron varias mociones, una de esas es la que estamos debatiendo ahora. Vemos que la única opción hoy es el retiro parcial de fondos. Esta una situación extraordinaria por lo que la solución también lo es”.

Ximena Rincón

“Hoy le hablamos a la clase media, olvidada en todos los acuerdos, que luchan día a día por sacar adelante a su familia y al país. (…) No es verdad que hayamos dicho que esto iba a ser para todos los pensionados, es solo para aquellos que tienen ahorros en las AFP (…). Hago un llamado para que no veten este proyecto”.

Alvaro Elizalde

“Ante crisis de la magnitud que estamos enfrentando, el esfuerzo lo debe hacer el Estado, pero hemos visto que las respuestas han sido tardías e insuficientes. (…) Cuántas veces el gobierno va a tener que esperar que el Congreso tome el liderazgo”.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones insistió en que “este proyecto es malo porque debemos fortalecer nuestras pensiones y este norma las precariza. Esta reforma abre una puerta que no se cierra y además eroga gasto fiscal por 6 mil millones de dólares que se cargan a futuro”.

Por último, el ministro Gonzalo Blumel, indicó que cuesta entender “cuando se dice que todo es lento e ineficiente”; además, lamentó que este debate haya olvidado el acuerdo que se alcanzó y el que -a su juicio- “en menos de un mes ese esfuerzo parece haberse diluido. Hay que decir que este proyecto no es una buena propuesta”

Fuente: Senado de la República.