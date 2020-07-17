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Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 17 julio de 2020

Jul 17, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 17/07/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes. 
ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS.
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.  *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO 		CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DEBIL.     RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: ESCARCHADA.        

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RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.                    RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHADA.  SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHADA. *RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA CON NIEVE.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: ESCARCHADA.     

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SUBCOMISARIA RÍO SECO BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                   SECTOR KON AIKENK RUTA CON ESCARCHA    RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHADA. *KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: ESCARCHADA.                     SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHADA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHADA.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: ESCARCHADA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: ESCARCHADA.  RECTA MONUMENTO AL VIENTO: ESCARCHADA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: ESCARCHADA.

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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                    RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: ESCARCHADA. KM 146 PUENTE PENITENTE: ESCARCHADAMORRO CHICO: ESCARCHADA.                         SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: ESCARCHADA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: ESCARCHADA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: ESCARCHADA.                       

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS.     RUTA Y-405: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-455: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-485: CON NIEVE Y ESCARCHA.     RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: CON NIEVE Y ESCARCHA.  

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TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIACONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                                             PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: ESCARCHADA,     SECTOR TOBOGANES: ESCARCHADA.     RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:   ESCARCHADA.                                                              RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: ESCARCHADA.

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RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.    PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CADENAS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: ESCARCHADA.



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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.                    ESCARCHA EN SECTOR URBANO.

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SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBLOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                                                       RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.    RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.    RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.    LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.    CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT:   MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.                             

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RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTOS LATERALES DÉBILES.             RUTA CH-250: ESCARCHADA.  RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: ESCARCHADA.RUTA Y-315: ESCARCHADA.   

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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.  SIN NOVEDADES.  

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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUA NIEVE, VIENTO DÉBIL.     RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.  RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.  SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.  RUTA Y-290: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.  

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RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL.                                                   PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: ESCARCHADA.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL.                           ZONA URBANA CON ESCARCHA.  

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TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTASRUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: HÚMEDA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.



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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                          RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: ESCARCHADA POR TRAMOS.   SECTOR CUESTA VITELLI: ESCARCHADA POR TRAMOS.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                          ESCARCHADA POR TRAMOS. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                                  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: CON NIEVE Y ESCARCHA.    RUTA Y -761 LAGO BLANCO: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: CON NIEVE Y ESCARCHA.    SECTOR: LOS CASTORES: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: CON NIEVE Y ESCARCHA.   Y-79 CRUCE LAS FLORES: CON NIEVE Y ESCARCHA.    Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA.     RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: CON NIEVE Y ESCARCHA.

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: NUOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.      RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: ESCARCHADA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:      ESCARCHADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, CON CADENAS Y CLAVOS.





         

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TENENCIAYENDEGAIACONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.        SIN NOVEDADES. 




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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: SIN CONTACTO.   SIN NOVEDADES. 

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