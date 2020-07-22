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Credibilidad e Identidad Propia | Noticias de la región de Magallanes

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Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 22 de julio de 2020

Jul 22, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 22/07/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes. 
ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO.  *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

CENCO 		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS.   RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA ESCARCHADA

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RETÉN AGUA FRESCA CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHADA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHADA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: NEVADA Y CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES.  RUTA Y – 622 A SAN JUAN: ESCARCHADA, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.     

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SUBCOMISARIA RÍO SECO 
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9


CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.    RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA ESCARCHADA.KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA CON ESCARCHA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHADA  PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.

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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICA
ESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO CON NIEBLA, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA ESCARCHADA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA ESCARCHADA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA ESCARCHADA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA ESCARCHADA.

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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS.   RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA ESCARCHADA. KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA ESCARCHADA.KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA ESCARCHADA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA ESCARCHADA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA ESCARCHADA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA ESCARCHADA.

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ESCARCHA X     
   
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREACONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS Y CADENAS.     RUTA Y-405: RUTA INTRANSITABLE CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.RUTA Y-455: RUTA INTRANSITABLE CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO. RUTA Y-485: RUTA INTRANSITABLE CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.        RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO. 

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TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO  BARRERA SANITARIACONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD Y NIEVE POR TRAMOS. SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHADA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:    RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.

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RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: SIN CONTACTO.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS.  PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.




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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.   PRECAUCIÓN POR ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS.

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SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA  		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA ESCARCHADA. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA ESCARCHADA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA ESCARCHADA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA ESCARCHADA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA ESCARCHADA.

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ESCARCHA X              


RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO		CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.RUTA CH-250: RUTA ESCARCHADA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA ESCARCHADA. RUTA Y-315: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS.    

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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: SIN CONTACTO. PRECAUCIÓN PASARELAS CON ESCARCHA, SIN NOVEDADES.  

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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: ESCARCHADA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: ESCARCHADA Y CON NIEVE.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: ESCARCHADA.RUTA Y-290: ESCARCHADA.

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RETÉN CERRO GUIDO CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO. DÉBIL. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.  

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
CONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRCONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.                             PRECAUCIÓN  ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS       

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TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.  		CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA CON ESCARCHA.



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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADOCONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON HIELO Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON CLAVOS O CADENAS  RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD.SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65:                                            RUTA CON ESCARCHA; PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.

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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO		CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.  MÁXIMA PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.  RUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.SECTOR: LOS CASTORES: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA.     RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.                                      

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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA    RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: CON ESCARCHA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO:      CON NIEVE Y ESCARCHA, VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CADENAS.          

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TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: SIN CONTACTO.          SIN NOVEDADES.  




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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.   SIN NOVEDADES.  

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