Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 22 de julio de 2020

|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 22/07/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes.
|ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS
|*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS.
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
CENCO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA ESCARCHADA
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHADA.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHADA.RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: NEVADA Y CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: ESCARCHADA, PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIA RÍO SECO
BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA ESCARCHADA.KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: RUTA CON ESCARCHA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHADA PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN.
|SI
|NO
|
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO CON NIEBLA, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA ESCARCHADA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA ESCARCHADA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA ESCARCHADA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA ESCARCHADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CLAVOS. RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA ESCARCHADA. KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA ESCARCHADA.KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA ESCARCHADA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA ESCARCHADA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA ESCARCHADA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA ESCARCHADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS Y CADENAS. RUTA Y-405: RUTA INTRANSITABLE CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.RUTA Y-455: RUTA INTRANSITABLE CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO. RUTA Y-485: RUTA INTRANSITABLE CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO. RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: RUTA CON NIEVE, ESCARCHA Y HIELO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD Y NIEVE POR TRAMOS. SECTOR TOBOGANES: RUTA CON ESCARCHADA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: CON ESCARCHA. PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES.
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
| PRECAUCIÓN POR ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA ESCARCHADA. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA ESCARCHADA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA ESCARCHADA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA ESCARCHADA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA ESCARCHADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN DOROTEA
PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|RUTA CH-250: RUTA ESCARCHADA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA ESCARCHADA. RUTA Y-315: RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA POR TRAMOS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|PRECAUCIÓN PASARELAS CON ESCARCHA, SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: ESCARCHADA Y CON NIEVE POR TRAMOS. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: ESCARCHADA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: ESCARCHADA Y CON NIEVE.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: ESCARCHADA.RUTA Y-290: ESCARCHADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO. DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIR
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN ESCARCHA EN CALLES Y VEREDAS
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁN
PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA.
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA CON ESCARCHA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON HIELO Y ESCARCHA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS CON CLAVOS O CADENAS RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD.SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA CON ESCARCHA EN TOTALIDAD.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA CON ESCARCHA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA CON ESCARCHA; PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA. RUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.SECTOR: LOS CASTORES: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA CON NIEVE Y CON ESCARCHA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON NIEVE Y ESCARCHA RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: CON ESCARCHA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: CON NIEVE Y ESCARCHA, VEHÍCULOS CON NEUMÁTICOS CON CADENAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA.
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 22 de julio de 2020
Jul 22, 2020CLIMA Y PRONÓSTICO, MAGALLANES REGIÓN, NOTICIAS, TITULARES0Like
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