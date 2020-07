La tortuga usa el control remoto – Víctor Maldonado – Opinión

 En política la regularidad suele importar más que la espectacularidad. Como en la fábula, la tortuga vence a la liebre, no porque pueda competirle demostrando que es más veloz, es porque no se aparta nunca de su objetivo ni se pierde en alardes, desvíos y demostraciones innecesarias.

 Hay que advertir los peligros del camino para no encontrarse con sorpresas, no vaya a ser cosa que la derecha administre mejor la derrota que la oposición sus victorias parciales. A partir de ahora, lo que más importa no es la premura con que nos movamos, sino la dirección en que lo hacemos.

 La oposición fue protagonista en la aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales. Por una de esas ironías frecuentes en la vida pública, en la implementación de la iniciativa, quien llevan la voz cantante es el gobierno, que define modalidades, plazos y procedimientos.

 Apenas el oficialismo dejó de presagiar las penas del infierno si se aprobaba el retiro de fondos, y se resignó a ejecutarla pasó de obstáculo a facilitador. A la mayor parte de nuestros compatriotas lo que les importa es que les llegue la ayuda que necesitan, no reconocer los méritos de la oposición.

 Es dudoso que tenga algún sentido buscar otras hay iniciativas del mismo tipo, menos en los meses que continúan, donde lo que importa es la implementación de lo ya decidido y el desarrollo del desconfinamiento gradual de la mayoría de la población.

 ¿Por qué ocurre que la derecha pueda mostrar una capacidad de reacción tan rápida? La respuesta sólo parece ser una: porque la conducción política de la derecha no es lo mismo que la conducción de gobierno.

 Si el oficialismo dependiera de las decisiones que pueda adoptar Piñera, su sector estaría en las cuerdas y ya cada cual podría estar redactando su testamento político. Nadie soporta de buenas a primeras tanto error junto. Quienes tengan alguna duda, pueden hacer un ejercicio mental: intenten hacer una lista con los aciertos de Piñera del último año. De inmediato se advertirá que del vacío no nace la conducción.

 Aunque sería un buen argumento para una película de intrigas, no estoy diciendo que exista un grupo de conspiradores que digite las decisiones desde las sombras. Lo que digo es que la derecha funciona por el consenso logrado por sus figuras influyentes y legitimadas. Y este consenso se logra por identificación objetiva de intereses que defender. Esta tortuga es pragmática, no sabe de poesía, pero no suele desviarse de sus objetivos.

 El senador Harboe ha señalado que este gobierno está políticamente acabado. Si es así, las decisiones relevantes las tomará Piñera, ellas no tendrán gran repercusión, tal vez cambien algunos ministros, pero nada sucederá hasta que entremos de lleno en la dinámica electoral. Si el centro de decisión está en otra parte, las señales políticas importantes las dará Lavín, la derecha entrará primero que nadie en la dinámica electoral y el gobierno se dedicará a potenciar sus candidatos pensando en la sucesión presidencial. Nada muy sangriento, pero sí muy efectivo, sin prensa. A la tortuga le molestan las cámaras.

Víctor Maldonado R.

Unir comandos por el “apruebo”

La oposición explora la posibilidad de conformar un comando lo más amplio posible para defender el “apruebo” y la convención constitucional.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Es muy importante sumar fuerzas para el evento democrático más relevante de las últimas décadas y, en ese contexto, siempre hemos propuesto un trabajo coordinado para una campaña unitaria en favor del ‘apruebo’ y la convención constitucional”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Estamos a favor de la coordinación unitaria de comandos para el plebiscito. Este es un hito histórico que requiere de la unidad de quienes estamos por el ‘apruebo’”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “El complejo momento político que vive el país acelera la necesidad de un cambio constitucional y obliga a fortalecer el trabajo conjunto de los comandos de fuerzas políticas y sociales por el ‘apruebo’, la convención constitucional y un plebiscito seguro y democrático. Debemos priorizar la construcción de un nuevo modelo que ponga la dignidad de las familias por delante”.

 Carmen Frei, vicepresidenta DC

 “El proceso constituyente es una oportunidad para que la oposición se articule y, reconociendo nuestras diferencias, podamos desarrollar una alternativa de gobierno que les compita a las fuerzas oficialistas que tan mal lo han hecho”.

 “Hace pocos días hice un llamado transversal a constituir un comando unitario entre las fuerzas que hoy están por el ‘apruebo’ y la convención constitucional. Aquí nadie sobra”. “Quien realice las vocerías es lo que menos importa”.

Unidad en función del plebiscito

Carlos Montes tiene una mirada positiva respecto del futuro de la oposición.

Senador Carlos Montes (PS)

 “Lo que ha ocurrido ha sido algo bastante intenso y fuerte, que vamos a ver en definitiva su efecto. En el caso de la oposición, sin lugar a dudas se abren posibilidades de unirse, pero en esto es fundamental ser muy realistas y ponerse objetivos que correspondan con la real situación de la oposición. Hay que construir una unidad fundamentalmente en función del plebiscito, para la reapertura del país, y este periodo pandemia que sigue. En eso el PS tiene que jugar un rol muy activo, muy decidido, de unirse en torno a ciertos objetivos realistas”.

 “Construir entendimientos políticos es complejo y más todavía en el marco de una pandemia y con el descrédito del sistema político. Por eso soy muy partidario de trabajar hacia pasos firmes de la unidad y no solo la base de los deseos y necesidades. Ojalá que de aquí surjan propuestas de gobierno, no solo el programa, sino que el estilo, las características, el tipo de participación social, un programa que vuelva a entusiasmar y a motivar a la ciudadanía”.