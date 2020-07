Las y los Trabajadores Sociales en el Hospital Clínico: garantizando los derechos sociales en la atención de Salud pública

El trabajo social en el Hospital Clínico Magallanes (HCM) es una labor silenciosa, dedicada y muy importante que atiende las demandas y necesidades sociales de sus usuarios. Desde la llegada de la pandemia, la función de las cinco profesionales del Dpto. de Participación Ciudadana cobra más relevancia y se ha visto más demandado debido a que la crisis sanitaria ha expuesto la vulnerabilidad social de usuarios y sus familias.

Es aquí donde el trabajo social en HCM ha desarrollado un nuevo accionar ya que producto del distanciamiento social, la restricción de visitas, la poca concurrencia al establecimiento de salud, entre otros factores; se ha tenido que realizar una importante gestión para poder garantizar a los pacientes hospitalizados acceso a insumos de cuidado personal. “Antes teníamos la posibilidad de que fueran las familias las que apoyaran a su familiares enfermos, pero ahora nos encontramos con la situación de que muchas veces hay familias completas han estado hospitalizadas a causas del covid-19 o la familia está en cuarentena, entonces no existe red de apoyo para proporcionar cosas tan básicas como los útiles de aseo, ropa al momento del alta, medicamentos o cremas anti escaras”, señaló la Jefa del Dpto. de Participación Ciudadana, Lorena Andrade.

En esa misma línea la trabajadora social señala que han apoyado fuertemente a las personas que hacen uso de residencias sanitarias ya que si bien la atención de salud, la comida y el alojamiento están garantizados, muchas veces el usuario no cuenta con insumos de cuidado personal o ropa de recambio en algunos casos.

Es por eso que el Dpto. de Participación Ciudadana al no tener un presupuesto asignado para ello, ha fortalecido sus alianzas con los voluntariados y el consejo consultivo HCM, entidades sociales que permanentemente apoyan a través de donaciones con elementos de primera necesidad para los usuarios, “Con esto hemos podido ir apoyando a las familias que requieren y también a los usuarios que se les realiza seguimiento en hospitalización domiciliaria”, agrega Lorena Andrade.

Según la Organización Mundial de la Salud, -la salud no solo es la ausencia de enfermedad sino es un completo bienestar físico, mental y social-; en este último tópico es fundamental la intervención que realiza el trabajo social con los pacientes y sus familias para que el paso por HCM sea realizado en las mejores condiciones.

El Dpto. de Participación Ciudadana interviene en diversas áreas sociales de gran impacto para el usuario; desde la información sobre beneficios sociales y de salud, la asistencia a grupos vulnerables (migrantes, población trans, adultos mayores), duelo y traslado de pacientes fallecidos, mantiene el vínculo entre equipos de salud y las familias, la gestión de camas y reunificación familiar, y la importante gestión con el intersector.

“Hemos tenido que adoptar medidas de protección personal con el objeto de cuidarnos y permanecer el mayor tiempo posible a disposición de la comunidad, ha sido un trabajo intenso e incluso muy relevante para el área clínica porque si nosotras no intervenimos, en muchas ocasiones el alta médica no se produce”, finalizó Lorena Andrade.

