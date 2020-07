Los muertos son más que números – José Ruiz Santana – Opiniones

De un tiempo a esta parte nos hemos habituado a escuchar o ver en los diferentes medios de comunicación, nacional, regional, o local los informes que entregan las autoridades de salud acerca de la cantidad de contagiados, sintomáticos, asintomáticos, hospitalizados, con ventilación mecánica, recuperados, y también y lo más lamentable, los muertos como consecuencia de la pandemia del covid 19.

Cuando buscaba antecedentes para este comentario me encontré un video en el cual un pequeño grupo musical tocaba en la despedida triste del sacerdote Bernardino Piñera, tío del Presidente.

El grupo interpretaba una triste melodía, mientras en primera fila estaba el Presidente. Asociando la grave crisis sanitaria que vive nuestro país no pude dejar de recordar la Orquesta del Titanic. Si, la misma que tocó hasta el final, hasta que el barco famoso se hundió. Todos los integrantes de banda, obvio, también murieron.

No deseo esa banda en el Chile de hoy, donde sufrimos la desidia, la tozudez, la prepotencia, la soberbia de quienes nos gobiernan y que se gráfica muy bien en el no respeto del protocolo en el funeral del sacerdote Bernardino Piñera, antes había sido la foto en la plaza de La Dignidad y la más reciente: la salida a comprar vino.

Errores, falta de transparencia, soberbia, han sido frecuentes en el accionar del gobierno, el que, además, no escucha las sugerencias, las recomendaciones que dan los expertos, el colegio médico, los alcaldes, la ciudadanía.

Hoy muchos nos preguntamos ¿Cuál es la cifra verdadera de contagiados? ¿Cuál es la cifra verdadera de fallecidos?

A poco de iniciada esta pandemia comenzó a surgir la duda respecto de la veracidad de las cifras que entregan las autoridades, hasta que a mediados de Mayo la periodista Alejandra Matus a través de una investigación, dada a conocer por twuiter, reveló una verdad que muchos intuíamos y es que la cifra de fallecidos era mucho mayor que la que nos decía el gobierno.

Aproximadamente en la misma fecha, mediados de Mayo, otra información periodística concordó con lo que investigaba Alejandra Matus cuando CIPER Chile publicó que habían más muertos que los que informaba el Ministerio de Salud, pues el mismo gobierno daba cuenta a la Organización Mundial de la Salud una cifra de fallecidos muy superior a la que informaba el Ministerio de Salud en nuestro país

Esta investigación periodística de Alejandra Matus no agradó al entonces Ministro de Salud, don Jaime Mañalich, quien acuño el término “viroterrorismo” para referirse a quienes, según él, publicaban en redes sociales lo que él consideraba noticias falsas.

Respecto de cuántas personas han fallecido por COVID-19 en nuestro país, es una duda que lleva muchos días instalada en la gente debido, principalmente, a la confusión que se generó por los distintos cambios que aplicó el Ministerio de Salud.

Hasta el 01 de junio los datos que entregaba el Ministerio de Salud incluía solo las personas que habían muerto estando hospitalizadas y que, además, hubiesen dado positivo a un test de PCR. P or lo tanto quedaba fuera del conteo los que fallecían en su casa y los que no tenían un diagnóstico certero. Pero a contar de esa fecha el Ministro Mañalich autorizó que también se contara a quienes fallecían teniendo el resultado de su PCR pendiente.

Algunos días después de la investigación de la periodista Alejandra Matus y un día después de la publicación de CIPER Chile el Ministro Mañalich renunció a su cargo y asumió don Enrique Paris.

El nuevo ministro ratificó lo que muchos pedían en el país, que los datos entregados incluyeran también a quienes se sospechaba pudiesen haber muerto por el virus y manifestó que “Vamos a agregar a esas cifras los fallecidos probables”.

Esta nueva forma de conteo aumentó considerablemente el número de fallecidos por COVID-19 en nuestro país, tal cual algunos periodistas y medios de comunicación lo expresaban desde un tiempo a esta parte.

Pero las dudas aún persisten. En su informe de hoy el Ministro de Salud informó de 5.920 fallecidos y el Centro de Estudios Espacio Público informó el día de ayer que los fallecidos en Chile por COVID 19 serían 8.935.

Chile está de duelo, pero aún se pueden salvar vidas.

Hoy tenemos una triste y lamentable cifra de fallecidos para nuestro país, fallecidos a causa de una estrategia mal diseñada.

Una triste y lamentable noticia para miles de familias, que hoy están de duelo y lloran la partida de su familiar.

Los muertos son más que un número.

Son miles de fallecidos.

Son miles de historias contadas y por contar.

Son miles de proyectos de vida truncados.

Son miles de amores vividos y por vivir.

Son miles de familias de duelo

Son miles de compatriotas que ya no están, que durante su enfermedad no pudieron ser cuidados ni visitados por un familiar, que murieron acompañados de un funcionario en un hospital o solo en su casa, que no tuvieron un funeral acompañados de toda su familia como es la tradición en este país, y eso debe conmovernos.

No olvidemos a estos miles de chilenos muertos y a los que morirán a causa de este virus que vino desde la lejana China y talvez también porque nos creímos el cuento del oasis y nos volvimos egoístas y no vimos la pobreza, las pensiones miserables de nuestros viejos, el sufrimiento de los demás, hasta que nos tocó a nosotros y olvidamos que lo importante es la salud, es la dignidad, es la vida de las personas.

Esa es mi opinión. Y como aún estamos en pandemia les sigo pidiendo que nos cuidemos, que sigamos en nuestra cuarentena voluntaria los que puedan, que sigamos usando mascarilla, que sigamos manteniendo la distancia física, que sigamos con nuestro lavado de manos las veces que sea necesario. Cuidarnos es también nuestra responsabilidad. Cuidarnos es necesario para que pronto volvamos a encontrarnos en un gran abrazo y juntos trabajar, más unidos que nunca, por un Chile donde la ley y los protocolos sean parejos para todos, un Chile con autoridades que quieran, que cuiden y que salven a su gente, un Chile con justicia social, un Chile con más y mejores oportunidades para sus hijos, un Chile con chilenos y chilenas con dignidad.

JOSE RUIZ SANTANA

Ex Gobernador

Provincia U. Esperanza.