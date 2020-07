Sector Salud fortalece búsqueda activa de COVID-19

120 trabajadores de la empresa de áreas verdes Carlos Estrada, participan entre hoy y mañana – miércoles 22 – de una nueva jornada de búsqueda activa, a cargo del equipo de seguimiento y atención domiciliaria del Servicio de Salud Magallanes.



El equipo, definido coloquialmente como los caza COVID_19, registra a la fecha más de 3.273 muestras para PCR tomadas a domicilio, considerando casos derivados por contacto estrecho desde SEREMI de Salud, casos sospechosos y sus familiares, además de operativos de este tipo.



Nelson Reyes, director del Servicio de Salud Magallanes, comentó que actualmente la búsqueda activa es uno de los objetivos del Sector Salud, “lo que también nos ha sido solicitado por el nivel central, que tenemos que salir a aquellos lugares donde realmente hay riesgo de propagación, por eso hay que salir a terreno”, indicó la autoridad de salud,



Agregando el director SSM que, se han desarrollado operativos a solicitud de los propios interesados y de la SEREMI de Salud, realizando toma de muestras en SERVIU, Gendarmería y plantas procesadoras de mariscos, entre otras.



Actividades que, para el médico coordinador del equipo, Dr. Gustavo Almárcegui es parte de su labor diaria y continua, “además de toma PCR a pacientes sospechosos o a contactos estrechos en sus domicilios, nosotros hacemos la búsqueda activa de pacientes positivos, en distintas zonas de riesgo o zonas que pudieran tener brotes como forma preventiva”, indicó el profesional.



Jornada preventiva que, para el presidente del sindicato de áreas verdes, Luis Pardo, fue más que positiva. “Esto me parece excelente, muy bueno porque acá todos los trabajadores están propensos al COVID, entonces nosotros no sabemos en realidad quien tiene y quien no tiene, entonces para nosotros es importante que el Servicio de Salud se haga presente acá y les tomen examen a todos los trabajadores, para que así estemos conformes y tranquilos, y llegar tranquilos a nuestras casa, porque uno sale de acá y si tuviera el coronavirus y uno llega a su casa puede infectar también a su familia, cosa que nosotros no queremos y agradecido del Servicio de Salud, por estar acá apoyando a los trabajadores y haciendo el examen como corresponde”, indicó el dirigente.



Por su parte Carlos Estrada, representante legal de la empresa, comentó que este tipo de iniciativa es beneficiosa para sus trabajadores y comunidad. “Esto es extraordinariamente positivo, yo creo que lo que marca la diferencia en los países son la cantidad de test y uno de los aciertos que tienen nuestras autoridades ha sido la alta recurrencia a los test; en el caso nuestro, en dos contratos tenemos casi 120 personas y particularmente ahora es vital, ya que tenemos un caso confirmado la semana pasada y para tranquilidad de la población, de nuestros trabajadores y sus familias, de que se puedan tomar el test y así contribuir a evitar la propagación del virus”, puntualizó.