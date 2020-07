Un gobierno, dos Chiles – Victor Maldonado – Opinión

“Un gobierno, dos Chiles”.

 ¿Con qué contrastará más el mensaje presidencial del día de hoy? La respuesta es tan impactante como simple: con el mismo mensaje, del mismo Presidente, pero de hace dos años y un mes atrás. A veces las pancartas dicen la pura verdad: “Chile cambió”, pero el gobierno siguió siendo el mismo. Piñera queda, por lo tanto, en una situación imposible. Si repite lo que propuso y priorizó al principio de su mandato, queda en evidencia su anacronismo. Si intenta responder a los dilemas de hoy, se hace patente que es la vívida imagen de aquel que tiene todas las respuestas a unas preguntas que acaban de cambiar.

 Antes de crear la falsa expectativa de que estamos a punto de presenciar un hondo drama humano, la trágica puesta en escena de un Presidente teniendo que reconocer su completa inadaptación a un Chile que ya no comprende, es nuestra obligación transmitir calma y evitar una angustia innecesaria.

 No hay nada que temer. Para que fuéramos a presenciar el reconocimiento desgarrador de un fracaso estruendoso, se tendrían quedar tres condiciones: sinceridad, humildad y empatía. Se trata de características presentes más bien a nivel microscópico en el personaje en cuestión. ¡Que no cunda el pánico!

 Me atrevo a anticipar el tono y contenido del mensaje de hoy. Se tratará de una navegación de superficie, no se entrará en sin ninguna profundidad, en eso el oficialismo ha tenido una coherencia perfecta desde el primer día.

 La autocrítica será reemplazada por la asignación de responsabilidades a terceros. Salvo un indeterminado “todos hemos cometido errores”, los problemas que se han hecho presentes se podrán catalogar en rubros: los inevitables y que vienen de fuera (virus); los que tienen su origen en populistas (todos ellos de oposición); los violentos (excluyendo mencionar a los que dejan ciegos a las personas); los que no condenan a los violentos (chilezolanos de diverso pelaje) y los que piden soluciones ahora (sin darse cuenta que se trata de problemas heredados de todos los otros gobiernos y que ahora únicamente explotan).

 Seguirá una larga enumeración de obras en curso (con explicables retrasos, desde luego). Casualmente lo que no se haya cumplido estará relacionado con algún proyecto de ley que la oposición no ha querido aprobar en el Congreso.

 La parte final se dedicará a un llamado a la unidad nacional, con una mención especial a la aprobación pronta de la reforma previsional, tal cual la ha presentado el gobierno.

 En síntesis, Piñera recurrirá al conjunto de lugares comunes conocidos. Nada nos sorprenderá que el gran cambio de Chile quede sin mencionar. La movilización contra la desigualdad y la búsqueda de mayor justicia social quedarán cubiertas por el silencio de los que pueden ser cualquier cosa, menos inocentes. Pero su ausencia se hará presente pese a las palabras sin sustancia usadas en la ocasión. Es lo que cambió y que no tendrá cabida en el mensaje.

 Chile es otro, el gobierno el mismo. El lugar del que provenimos podría haber sido promocionado por Sernatur, actualizando el título de la célebre obra de teatro de fines de los 70: “Lindo país esquina con vista al mar, atendido por sus propios dueños”. Para que eso cambie, hay que cambiar al gobierno.

Víctor Maldonado R.

Cuenta Pública

La Cuenta Pública del Presidente Piñera de hoy generada interrogantes y expectativas por parte de la oposición.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 «Es fundamental que dé garantías y ecuanimidad por parte del Gobierno respecto del proceso constituyente, más aún cuando se ha instalado en La Moneda un gabinete que está comprometido con la opción del ‘Rechazo’, y que representa a los sectores más intransigentes del oficialismo».

 Guillermo Teillier, presidente PC

 “Lo que estamos esperando, yo creo que todos, es qué respuesta va a dar tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica este gobierno. No se vislumbra todavía por ningún lado cual es la salida a este panorama tan incierto”.

 Senador Guido Girardi (PPD)

 Espero que Piñera haga “un reconocimiento de que hubo errores graves (en la estrategia para contener el COVID), porque es la única manera de recuperar las confianzas”. Y, de paso, manifestó la necesidad de que Piñera “establezca una mesa social –como la COVID– con amplia participación, que garantice el plebiscito de octubre que hoy está en manos de quienes no quieren que se realice”.

 Diputado Gabriel Silber, subjefe bancada DC

 “La verdad es independientemente de lo que pueda intentar destacar el Presidente, en esta rendición de cuentas, los diputados de la DC esperamos a lo menos una autocrítica, un mea culpa y, obviamente, por el bien del país, un cambio de actitud; pero, la verdad, tenemos también bajas expectativas, porque lo más probable es lo que veamos atrincherado en lo mismo”.

 “En términos generales en esta Cuenta, él debiera asumir los porfiados hechos y hablar del Chile real, que está pasándolo mal, no de su imaginario. Quisiera oír una rendición de cuenta descarnada, que incluso pida disculpas por la forma como se ha manejado la crisis sanitaria”.

 “Lo más probable es que el Ejecutivo intentará reponer el relato de la reactivación, aunque tanto el diseño como las ideas centrales hayan fracasado; se llegó tarde, no se incluyó a todos y finalmente la gente tuvo que recurrir a sus fondos previsionales para lograr subsistir”.

 Rabindranath Quinteros, vicepresidente Senado (PS)

 “Espero más humildad del Presidente de la República que escuche a todas las personas, de todas las instituciones que quieren ayudarlo a salir de la crisis en la que se encuentra el país”.

 En cuanto al manejo de la pandemia: “La Moneda no quiere cambiar su estrategia de privilegiar la economía antes que las personas y hasta ahora el Presidente enfrenta la pandemia solo como si afectara a las empresas y no a toda la ciudadanía, siendo que esta debe estar en primer lugar de las prioridades”.

 Raúl Soto, jefe bancada PPD

 Espero “un tono de humildad y autocrítica en el discurso del Primer Mandatario en su Cuenta Pública respecto a cómo ha conducido la pandemia y sus efectos económicos y sociales”.

