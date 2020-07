Unidad de Endocrinología y Diabetes del Hospital Clínico: más de 1000 usuarios con diabetes se mantienen en control a través de telemedicina

“El paciente diabético después del hipertenso, es el que tiene más riesgo en presentar complicaciones frente al covid-19”, señala el Dr. Cristian Fernández.

La Unidad de Endocrinología y Diabetes del Hospital Clínico Magallanes (HCM) ha redoblado sus esfuerzos para dar continuidad de atención y entrega de fármacos a todos los usuarios con diabetes y patologías endocrinas. Desde el momento en que se suspendió la actividad presencial debido a la pandemia Covid-19, esta unidad rápidamente realizó gestiones y coordinación para que en un inicio, se asegurara la entrega de medicamentos e insulina a domicilio. Se creó un correo electrónico y número de whatsapp para recibir consultas y/o renovación de recetas. Posteriormente y de forma paulatina se dio inicio a la atención de pacientes prioritarios, urgentes y no urgentes vía telemedicina.

Actualmente y después de casi cuatro meses de suspensión de atención presencial, el policlínico de diabetes y endocrinología se mantiene atendiendo mañana y tarde vía remota. La atención se realiza vía telefónica o video conferencia para mantener atención y consulta médica permanente.

El jefe de la unidad de Endocrinología y Diabetes HCM, Dr. Cristian Fernández señala sobre la importancia de mantener al paciente diabético controlado debido a su alto riesgo si llegara a contraer covid-19; “El paciente diabético después del hipertenso, es el que tiene más riesgo en presentar complicaciones frente al covid-19 y lo que se ha visto es que si nosotros logramos mantener un buen control metabólico ese riesgo disminuye, entonces la importancia radica que si uno logra mantener un buen control de las glicemias, si estos pacientes se llegan a infectar van a tener un riesgo menor que si tuviera las glicemias elevadas”.

Al igual que con los pacientes diabéticos, los usuarios con patologías endocrinas no han visto mermada su atención y se busca mantener contacto permanente con usuarios más complejos, “ Existen patologías en las que el paciente se siente muy mal físicamente, pueden presentar complicaciones, por ejemplo arritmias en hipotiroidimos o hipotiroidismo descompensado, aumentan síntomas de fatiga y depresión por eso es importante mantenerlos controlados”, agrega el Dr. Fernández, lo mismo pasa con los usuarios con cáncer de tiroides ya que si bien es una patología no grave, genera mucha ansiedad en las personas.

La atención remota y seguimiento de los 1082 pacientes diabéticos es coordinada y gestionada por el equipo de enfermería que se encarga de hacer un catastro actualizado de los controles y exámenes pendientes de cada uno de sus usuarios. La enfermera encargada de la unidad, Gabriela Ahern agrega que: “Hay cosas en específicos que siempre que hay que monitorizar como los pacientes con diabetes tipo 1 y sus manejo de glicemias. Tampoco podemos obviar el pie diabético porque hay que ver las heridas y en ese caso, acudimos a la red de apoyo para poder ver la herida y realizar las curaciones de ser necesario”. En el caso de los adultos mayores la unidad contacta a algún familiar para que esté presente al momento en que se llama por teléfono para poder dar indicaciones, “también entregamos las indicaciones por escrito para asegurarnos que reciben la información”, agrega Gabriel Ahern.

Los usuarios que utilizan bomba de insulina se les realiza control mensual y los insumos al ser de alto costo, se entregan de manera presencial. Cabe destacar que se incorporó un nuevo dispositivo en formato pendrive, que facilita la descarga de bombas de insulina que envía por correo directamente al médico la información del paciente lo que ayuda a entregar indicaciones de dosis sin la necesidad de que el usuario concurra al hospital.

La labor del equipo de enfermería en gestionar, coordinar y contactar a la gran cantidad de usuarios de esta unidad resulta fundamental para poder dar continuidad de atención; solo durante el mes de junio se realizaron 800 atenciones, “Sin el esfuerzo de la enfermería esto no funcionaría, el trabajo que ellas hacen es lo que mantiene todo esto, si no hubiera una coordinación de enfermería esto no podría salir adelante ya que el número de pacientes es alto. A pesar de toda esta contingencia mantenemos los controles, lo que es de gran impacto” , destaca el Dr. Fernández.

La Unidad de Endocrinología y Diabetes la componen los médicos endocrinólogos Cristian Fernández y Carolina Carmona, la Dra. Leisly Vidal, especialista en nutriología y diabetología; las enfermeras Gabriela Ahern y Alvarado y la técnico en enfermería Luz Alvarado.

Contacto Policlínico Diabetes

Correo: polidiabetes2020@gmail.com

Whatsapp: +56962817346