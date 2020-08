Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares de Magallanes solicita a Bienes Nacionales que concrete proyecto presentado por el arquitecto Miguel Lawner

En la mañana de este jueves 6 de agosto, la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, invitó a diferentes Agrupaciones de DDHH a una visita con profesionales y técnicos a la Casa de los Derechos Humanos, ex centro de Tortura ubicado en Avenida Colón N° 636 de nuestra ciudad, con el objeto de informar los pasos a seguir en dicho inmueble luego del incendio que

lo afectara en el mes de febrero del presente año, y que dicen relación con generar condiciones de seguridad ante la inestabilidad del inmueble, reponiendo en primera instancia la techumbre del edificio.

A pesar de que la visita fue organizada por la Seremi de bienes nacionales, por razones de salud la Seremi Francisca Rojas no estuvo presente, no obstante ello, la Agrupación de ex Presos políticos y familiares presidida por Francisco Alarcón Navarro, se manifestó ante la autoridades y profesionales presentes antes de que éstas ingresaran al referido inmueble,

señalando Alarcón a las afueras del edificio que “el objetivo final nuestro es que se concrete el proyecto Museo de la Memoria y Casa de los Derechos Humanos, proyecto creado por la consultora Miguel Lawner, y que cumplió con todas las exigencias que imponen los mecanismos del Estado.”

Así mismo, el Presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares, agregó que “El gobierno de Sebastián Piñera es el responsable por la no ejecución de este proyecto, sabemos que deben tomarse las medidas necesarias para resguardar la estructura del edificio y generar las condiciones para dar continuidad al proyecto, sin embargo, no será este

gobierno quien lo haga, quien ha sido el responsable de continuas violaciones a los derechos humanos en estos días, desde la movilización de octubre del año pasado, con presos políticos , mutilados, persecución al pueblo mapuche y la promoción del abuso en tiempos de

pandemia por parte del gran empresariado”.

Octavio Rogel, dirigente de la misma Agrupación de Derechos Humanos, señaló que continuarán bregando para que el proyecto de Miguel Lawner que se aprobó en su momento con recursos asignados, se concrete como un aporte a la historia de nuestra región recordando no solo el hecho de haber sido un centro de tortura en tiempos de dictadura militar, sino también teniendo un lugar especial la masacre a nuestras etnias y a la Federación obrera de Magallanes.»